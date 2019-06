Laparoskopia to standard w leczeniu endometriozy

Dlaczego to takie ważne, by operować laparoskopowo? Jakie korzyści dają metody z tym związane? Korzyści są przede wszystkim dla pacjentów, ale też nie do pominięcia są te dla szpitali. Nie pamiętam, kiedy musiałem wykonywać transfuzję krwi przy takiej operacji. Zwyczajnie: tak jest bezpieczniej. Branie antybiotyków zostało w tej chwili zredukowane do pojedynczych przypadków. Rany? Właściwie nie robimy ich, dlatego czas hospitalizacji po laparoskopii jest ograniczony praktycznie do jednego dnia. To dotyczy wszystkich operacji – nawet radykalnych operacji onkologicznych. Pacjentki następnego dnia wypisujemy do domu. Jest to możliwe m.in. dlatego, że utrata krwi w czasie takiego zabiegu jest minimalna. Nie ma też długiego okresu rekonwalescencji: przez godzinę po operacji podajemy w kroplówce środki przeciwbólowe, a potem pacjentki nie potrzebują ich już, a więc nie cierpią również w okresie pooperacyjnym. Tego samego dnia są „uruchamiane”. To jest szczególnie ważne dla pacjentek w podeszłym wieku, dla których unieruchomienie na dwa tygodnie może być unieruchomieniem na zawsze. Pacjentki tego samego dnia wieczorem idą do toalety. Jak Pani widzi, korzyści dla operowanych jest bardzo dużo. Dla nas operatorów też – widzimy to, czego w otwartym brzuchu nie widać.

Panie Profesorze, czym jest endometrioza, czy wpływa ona na płodność? Endometrioza jest chorobą, która polega na nieprawidłowym wszczepieniu się komórek błony śluzowej macicy w inne tkanki organizmu. Te nieprawidłowe komórki powodują w miejscu wszczepienia niekorzystne zmiany i przyczyniają się m.in. do występowania tzw. torbieli jajników czy zrostów, przyczyniają się też do niepłodności. Jest to problem dość powszechny a jego częstość występowania określono na 5-30% kobiet. A wśród kobiet niepłodnych występowanie endometriozy oceniono na 50%.

Bo do środka wchodzi kamera, która pokazuje wszystko w powiększeniu.

Tak, widzimy nawet najmniejsze elementy.

Oglądałam wywiad telewizyjny z Panem i jako pacjentce, którą czasem bywam, spodobało mi się to, co Pan powiedział: że pacjent powinien wymagać od lekarza.

Nie Pani jest dla mnie. To ja jestem dla Pani. To jest ta wielka różnica. W Polsce pacjent czuje się trochę wystraszony, boi się zapytać, bo doktor nie ma czasu i się obrazi na niego. A jak się obrazi, to będzie źle leczył. Coś takiego siedzi w głowach. Myślę, że to też się zmieni. Mówię swoim pacjentkom: „Pani przychodzi do mnie z jakimś problemem, mówi mi o tym i w tym momencie to jest nasz wspólny problem, który wspólnie musimy rozwiązać”. Tak musi być, inaczej to nie funkcjonuje.

Jakie operacje wykonuje Pan laparoskopowo w szpitalu Medfemina?

Ginekologiczne i onkologiczne. Te ostatnie na szczęście są tylko częścią całej działalności. Operujemy praktycznie pełne spectrum schorzeń, zajmujemy się wszystkimi grupami wiekowymi. Oczywiście endometrioza jest jednym z głównych schorzeń, którymi się zajmujemy.

Ale to niejedyne schorzenie leczone laparoskopowo.

Jest jeszcze jeden wielki problem wśród kobiet w wieku 50 plus, który w Szpitalu Medfemina operujemy laparoskopowo – chodzi o nietrzymanie moczu. Społeczeństwo się starzeje, ludzie żyją po 90 lat i więcej. I problemy z pęcherzem moczowym narastają. Laparoskopia świetnie się sprawdza w leczeniu nietrzymania moczu. Kolejna sprawa to mięśniaki u młodych kobiet, które chcą zajść w ciążę, chcą współżyć, takie mięśniaki powinno się operować laparoskopowo. Miałem w zeszłym roku pacjentkę z 14-centymetrowym mięśniakiem. Tutaj do Wrocławia przyjechała 30-letnia Hiszpanka. Mówiła, że chce zajść w ciążę. Zrobiliśmy jej operację laparoskopowo. I dzisiaj jest szczęśliwą mamą. Zaprzyjaźniliśmy się. To dla mnie potwierdzenie, że ta praca ma sens.