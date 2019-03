Łap motyle i chwytaj nagrody w wiosennej akcji Centrum Korona

Wiosenna zabawa w Centrum Korona ma na celu nagrodzenie klientów regularnie robiących zakupy w centrum. Zasady akcji są niezwykle proste i sprowadzają się do:

* zrobienia zakupów za minimum 100 złotych (na maksymalnie trzech dowodach zakupu z jednego dnia, w tym min. 50 złotych wydane na terenie galerii);

* zarejestrowania dowodów zakupu u hostessy w Punkcie Obsługi Akcji;

* odebrania kuponu konkursowego i prawidłowego wypełnienia go nalepkami zdobytymi za aktywność w postaci złapania w siatkę papierowych motyli w specjalnej komorze. Na karcie konkursowej znajdują się 3 poziomy, gdzie aby osiągnąć pierwszy poziom należy wykleić pola 3 nalepkami, drugi poziom – 6 nalepkami, a trzeci poziom – 9 nalepkami. Za każde prawidłowo zarejestrowane 100 złotych uczestnikowi przysługuje 1 „próba” na wykonanie zadania konkursowego, czyli 3 sekundy. „Próby” sumują się do maksymalnie 15 sekund czasu. Za każde złapane 5 motyli uczestnikowi przysługuje jedna nalepka.

Liczba nagród w konkursie jest ograniczona. Do rozdania jest łącznie blisko 1000 nagród, a:

* za uzupełnienie poziomu pierwszego nalepkami na karcie konkursowej uczestnik otrzymuje słuchawki lub zestaw podróżniczy;

* za uzupełnienie poziomu drugiego nalepkami na karcie konkursowej uczestnik otrzymuje power bank lub lampkę LED;

* za uzupełnienie poziomu trzeciego nalepkami na karcie konkursowej uczestnik otrzymuje głośnik USB lub kartę podarunkową o wartości 30 złotych.

W trakcie trwania konkursu Uczestnik może otrzymać maksymalnie po jednej nagrodzie z każdego poziomu nagród.

Klienci Centrum Korona mogą również powalczyć o kartę podarunkową o wartości 1000 złotych w wiosennej loterii. Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy tylko – po zrobieniu zakupów za minimum 100 złotych – odebrać kupon loteryjny i wypełnić go. Losowanie nagrody głównej odbędzie się 23 kwietnia 2019. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie lub mailowo.

„

Kalendarzowa wiosna już zapukała do drzwi, dlatego chcemy wprowadzić Was w wiosenny nastrój dając możliwość udziału w zabawie pełnej kolorowych motyli skrywających fajne nagrody. Konkurs ‘Łap motyla, chwytaj nagrody’ to nie lada gratka wszystkich, którzy lubią łączyć zakupy w Centrum Korona z wygrywaniem” – mówi Paulina Sip, dyrektor Centrum Korona.

Regulamin akcji jest dostępny w Punkcie Obsługi Akcji.

Dodatkowe informacje:

Centrum Korona

Centrum Korona to jedno z pierwszych wielofunkcyjnych centrów handlowych w Polsce, gdzie oprócz zakupów można aktywnie spędzić czas w klubie fitness oraz zrelaksować się w strefie kina i restauracji. Całkowita powierzchnia użytkowa Centrum Korona to 55.000 m2.

Oferta handlowa centrum obejmuje 54 butiki i sklepy średnio powierzchniowe, a głównymi najemcami są: hipermarket Auchan, Cinema City, Fitness Academy oraz sklepy CCC, Decathlon, GO Sport, Rossmann i RTV Euro AGD. Centrum Korona może pochwalić się bogatą ofertą rozrywkową – na terenie obiektu działają: mulitiplex CINEMA CITY oraz kompleks strefy food court z 12 restauracjami. Centrum Korona to miejsce przyjazne rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.

Właścicielem Centrum Korona jest spółka celowa CH Wrocław Sp. z o.o. zarządzana przez Cromwell Polish Retail Fund.

www.centrum-korona.pl

CROMWELL Property Group

Cromwell Property Group to australijski fundusz REIT (Australian Real Estate Investment Trust) notowany na australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX), który zarządza aktywami o łącznej wartości 6,7 mld EUR na terenie Australii, Nowej Zelandii i Europy.

Cromwell oferuje globalną i obejmującą komplet usług platformę zarządzania inwestycyjnego wraz z w pełni zintegrowanym potencjałem nieruchomościowym oraz bezpośrednim zarządzaniem aktywami.

Na terenie Europy Cromwell zarządza w ramach swoich funduszy i mandatów w Europie aktywami nieruchomościowymi i zdolnościami inwestycyjnymi o wartości 3,3 mld EUR. W portfelu aktywów Cromwell znajduje się ok. 270 nieruchomości i 2900 najemców.

Cromwell w 21 biurach w 13 krajach europejskich zatrudnia ponad 180 osób, które zapewniają fachową wiedzę w zakresie nieruchomości.

APSYS Polska

ZARZĄDCA APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne.

APSYS Polska zarządza obecnie 1 100 000 mkw. GLA w 24 centrach handlowych zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC, Europa Property oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.