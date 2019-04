Lany poniedziałek na wesoło. Śmigus-dyngus w MEMACH. Święta wielkanocne z humorem i dystansem

Lany poniedziałek to Poniedziałek Wielkanocny

Lany poniedziałek, inaczej Śmigus-dyngus, to Poniedziałek Wielkanocny, czyli drugi dzień świąt Wielkiejnocy. Jest to dzień wolny od pracy, który spędzamy z rodziną. Z lanym poniedziałkiem wiążemy szereg zwyczajów, w tym oblewanie wodą.

Co prawda w kalendarzu liturgicznym nie ma zapisu o „drugim dniu świąt wielkanocnych” - to po prostu kolejny dzień Oktawy Wielkanocnej, która trwa 8 dni po zmartwychwstaniu. Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na pogańską tradycję oblewania się wodą, Kościół Katolicki w Polsce zdecydował się na zaadaptowanie zwyczajów i dołączenie ich do obchodów chrześcijańskich.

Śmigus-dyngus to zwyczaj pierwotnie słowiański. Pierwszy raz opisał go czeski kaznodzieja Konrad Waldhauser w XIV wieku. Słowianie, pochlapując się wodą raz w roku na wiosnę, świętowali odejście zimy i przyszłe lato. Śmigus i dyngus były kiedyś osobnymi świętami. Śmigus polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby po nogach oraz symbolicznym oblaniu wodą. Dyngus związany był z odwiedzaniem znajomych i nieznajomych.

Według Słowian, oblewanie wodą mogło sprzyjać płodności. Z tego powodu oblewano przede wszystkim dziewczęta, które szykowały się do zamążpójścia.