Lady Pank i KOMBII zagrają w Dzień Niepodległości w Hali Ludowej

11 listopada we Wrocławiu. Jak spędzić Dzień Niepodległości? (WYDARZENIA)

Katarzyna Zimna, AS

11 listopada we Wrocławiu odbędzie się wiele imprez związanych z obchodami Dnia Niepodległości. Czeka nas uroczysta msza święta, apel i koncert orkiestry wojskowej, parada ulicami Wrocławia i wiele innych atrakcji. Sprawdź, co 11 listopada 2015 dzieje się we Wrocławiu.