(© Materiały prasowe)

Wrocławski artysta L.U.C. zagra z orkiestrą Rebel Babel na Pohoda Festival na Słowacji. Ich koncert zorganizowany zostanie na Urpiner Stage - na tej samej scenie wystąpią: Sixto Rodriguez, znany z hitu "Sugar Man", Jamie Cullum i The Chemical Brothers. Pohoda Festival to jeden z największych europejskich festiwali muzycznych.

Koncerty organizowane są na lotnisku w miasteczku Trenčín na Słowacji. Koncert L.U.C.'a zaplanowano na 6 lipca na godz. 13.00. Zobaczymy go na Urpiner Stage.



Bilety na Pohoda Festival kosztują 100 euro, ale program zachwyca. To właśnie tam zagrają: The Chemical Brothers, Gus Gus, Mitch & Mitch, Jessie Ware, Jamie Cullum, Ziggy Marley, a przede wszystkim niezrównany Sixto Rodriguez.



Festiwal rozpoczyna się jutro, 5 lipca i potrwa do 7 lipca. Z Wrocławia do Trenčína można dojechać pociągiem z jedną przesiadką.

