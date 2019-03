Kupiłeś urządzenie do produkcji cudownej wody? Ci, którzy je sprzedawali, zostali ukarali. Przeczytaj, dlaczego!

UOKiK ukarał firmę wciskającą klientom „aplikator” do wody. Miał przerabiać zwykłą pitną wodę w ciecz o niespotykanych właściwościach leczniczych. To jedna z firm oferujących różne produkty na pokazach, prelekcjach czy przy okazji „bezpłatnych badań”. Każdy z nas z pewnością nie raz dostał telefon z zaproszeniem na tego typu spotkanie. Często z informacją, że mam do odbioru upominek. Byłeś na takim pokazie? Kupiłeś "aplikator"? To przeczytaj co ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Najpierw był telefon z zaproszeniem na „bezpłatne badania”. Ale badań nikt nie przeprowadzał. Była tylko prezentacja maty magnetycznej i cudownego urządzenia do wody. Dzięki niemu zwykła woda miał się stać „wodą strukturyzowaną”. Właściwości? Oto niektóre: poprawia natlenienie krwi, przeciwdziała zaparciom, powoduje wzrost odporności organizmu na choroby (bo większość chorób to wynik odwodnienia), przeciwdziała powstawaniu „złego” cholesterolu, przeciwdziała wysuszaniu skóry, trądzikowi, łuszczycy, powstawaniu zmarszczek, sprzyja odchudzaniu, pomaga na cukrzyce, astmę, alergię i na stres.

W trakcie kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów okazało się, że szef firmy znalazł w internecie informacje o rzekomych właściwościach owej „strukturyzowanej” wody. Ale czy właśnie taka powstawała po użyciu sprzedawanego na pokazach „aplikatora”? Tego nie wiadomo, bo nie było żadnych klinicznych badań. Również producent urządzenia – inna firma z Wielkopolski – nie potwierdził by „aplikator” powodował powstawanie wody o takich właściwościach. Na organizatora „bezpłatnych badań” z opowieściami o cudownej wodzie nałożono 72 tysiące złotych kary.

