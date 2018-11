Kup kalendarz i pomóż pieskom [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Mokry nos i oczy jak węgielki oraz merdający ogon w pakiecie – to najczęściej widzą pracownicy Fundacji dla szczeniąt Judyta, kiedy patrzą na swoich podopiecznych. I chociaż każdy z psów pod ich opieką jest wyjątkowy i niesamowity, to aż trudno uwierzyć, że nikt jeszcze nie dał im domu pełnego miłości i szczęścia. Są wśród nich psy po przejściach i po wypadkach, takie jak mały Fijo, którego Fundacja uratowała po tragicznym pobiciu. Są takie z niepełnosprawnościami, których pracownicy pieszczotliwie nazywają „niepełnosprytkami” i maluchy które dopiero co rozpoczęły przygodę na świecie – niestety od razu samotnie.

Fundacja nie przechodzi koło tych psich dzieci obojętnie, a jej pracownicy marzą, aby każdy z maluchów znalazł w końcu prawdziwy dom. To właśnie z myślą o nich powstał jedyny w swoim rodzaju, noworoczny kalendarz Beko tworzony we współpracy z Fundacją dla szczeniąt Judyta. Każda złotówka z kalendarza zamienia się w kawałek posłania, miskę karmy czy umówioną wizytę u weterynarza. Kupując ten wyjątkowy zbiór zdjęć psiaków przedstawionych w codziennych sytuacjach możesz bez trudu wyobrazić sobie jak piękne byłoby życie, gdyby w Twoim domu zamieszkał kudłaty przyjaciel. To także prawdziwa gratka dla wielbicieli czworonogów i możliwość wsparcia Fundacji, która na co dzień szuka im kochających rodzin, ale co najważniejsze ratuje ich zdrowie i życie.

Kalendarz stworzony przez Beko zachęca do adopcji psiaków i wsparcia psich maluchów w każdy możliwy sposób. Kalendarz można zakupić poprzez portal Allegro Charytatywni, a cały dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby Fundacji, w tym na budowę większego domu tymczasowego ze specjalnym oddziałem dla psów niepełnosprawnych - Judytowo.

Więcej szczegóły dotyczących akcji znajdziecie pod linkiem: https://www.beko.pl/lp-pupil/

Kalendarz kosztuje 30 złotych.