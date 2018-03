Strefa Kultury Wrocław zaprasza na spotkanie podsumowujące prace nad dokumentem „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Plan Rozwoju Kultury w Perspektywie 2020+”.

Twórcy dokumentu opowiedzą o konkluzjach z konsultacji i spotkań roboczych – będzie to dobra okazja do przekazania, które z wytycznych udało się już wdrożyć oraz co planowane jest dalej. Obecni będą Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, przedstawiciele Wydziału Kultury, Biura Partycypacji Społecznej, Instytutu Socjologii UWr i pozostali sygnatariusze dokumentu. Strefa Kultury Wrocław zaprasza dziś (w piątek, 9 marca ) o godz. 17 do Barbary, ul. Świdnicka 8b. Wstęp wolny.