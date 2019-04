Kulka lodów za złotówkę – tylko w ten weekend w nowej lodziarnio-kawiarni Grycan we Wrocławiu!

– Wrocław to miasto do którego mam niezwykły sentyment – stąd wywodzą się moje korzenie, zarówno rodzinne,

jak i biznesowe. To właśnie tu powstała pierwsza w powojennej Polsce lodziarnia moich rodziców. Dzisiaj, zapraszamy Państwa do nowej wrocławskiej lodziarnio-kawiarni Grycan w historycznym „Szklanym Domu” – odremontowanej kamienicy Hieronimus – mówi Zbigniew Grycan, właściciel sieci

Grycan – Lody od pokoleń.

Goście lodziarnio-kawiarni będą mogli wybierać spośród 24 smaków lodów przygotowywanych rzemieślniczymi metodami, według rodzinnych receptur. Wśród nich znajdują się zarówno lody tradycyjne, sorbety z owoców, lody jogurtowe oraz nowość – przygotowywane na miejscu smaki deserowe. W menu można znaleźć również wyśmienite desery lodowe, ciasta i torty lodowo-bezowe oraz aromatyczne kawy na bazie specjalnie wyselekcjonowanej, włoskiej mieszanki. Ofertę uzupełniają uwielbiane przez gości chrupiące rurki z bitą śmietaną i SOKI 100% z owoców

Najnowszy punkt sieci znajduje się w sercu Wrocławia w budynku Hieronimus – wyremontowanej i zmodernizowanej kamienicy z 1910 roku. Lodziarnio-kawiarnia Grycan usytuowana jest na parterze i ma miejsca siedzące dla 24 gości.

Lokal jest czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 21:00, a w niedziele od 9:00 do 20:00.

Oferta specjalna „Kulka lodów za złotówkę” obowiązuje przez weekend 13-14 kwietnia jedynie w lodziarnio-kawiarni Grycan – Lody od pokoleń przy Placu Teatralnym 6-8 we Wrocławiu.