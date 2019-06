Kulinarne potyczki w Alei Bielany, czyli I edycja Starcia Kucharzy

Już w XIX wieku poeta Aleksander Fredro napisał, że „Gdy żona dobrze gotuje, drogę do serca męża znajduje”. Słynny malarz Salvador Dali wolał nie jeść w ogóle, niż jadać bez smaku, a Oscar Wilde po dobrym obiedzie zyskiwał lepszy humor. I choć od wygłoszonych przez artystów prawd minęły lata, to w 2019 roku są one wyjątkowo aktualne. Uczestnicy I edycji Starcia Kucharzy udowodnią, że gotowanie i sztuka mają wiele wspólnego, a dobra kuchnia może wnieść w nasze życie mnóstwo przyjemności. Wydarzenie odbędzie się w centrum handlowym Aleja Bielany.

Przez cały miesiąc do kulinarnego konkursu zgłaszały się dwuosobowe drużyny. Ich zadaniem było przedstawienie swojej ulubionej potrawy w najbardziej kreatywny i zaskakujący dla komisji konkursowej sposób. Spośród zgłoszeń wybrane zostały najlepsze teamy, które w sobotę 29 czerwca rywalizować będą podczas eliminacji. Ich zadaniem będzie przyrządzenie na oczach gości Alei Bielany potraw, które zachwycą jury. To nie koniec wyzwania! Bazą do konkursowych dań będą produkty dostępne w sklepiku szwedzkim IKEA. W niedzielę 30 czerwca odbędą się ćwierćfinały, półfinały oraz wielki finał konkursu, w którym teamy zawalczą o tytuł Mistrzów Kuchni IKEA. Zwycięzcy zgarną bon o wartości 5 000 zł na zakupy w Alei Bielany, a drużyna, która zajęła II miejsce otrzyma bon na 1 000 zł do IKEA.