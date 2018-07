Niesamowicie różnorodna i prosta zarazem kuchnia włoska jest jedną z najpopularniejszych na świecie. Pełna doskonałej oliwy, świeżych warzyw i ryb jest bardzo zdrowa i sycąca. Karty dań włoskich restauracji zachwycają różnorodnością, a rozsmakować można się nie tylko z pizzy, ale także doskonałych zupach, ciekawych makaronach czy doskonałych deserach.Do najpopularniejszych dań kuchni włoskiej, które kochają jej twórcy i smakosze z całego świata należą między innymi słynna pasta pomodoro. Makaron połączony z wyśmienitym sosem pomidorowym to oliwa z oliwek, świeże pomidory i bazylia. Jest on również doskonałą bazą dla innych past w tym marinary, arrabiaty czy ukochanej przez polaków spaghetti bolognese.Mało popularne w naszym kraju, a jednak wyborne danie włoskie to Arancini czyli nadziewane i smażone kulki ryżowe w panierce. Połączone z mięsem, sosem pomidorowym, serem mozzarella czy grochem i grzybami są doskonałą przekąską, która swój rodowód ma na ognistej Sycylii.„Tiramisu to istny hit wśród deserów!” - poleca członek załogi Glodny.pl/ z miasta Wrocław. Jego dosłowne tłumaczenie to „podnieś mnie” i rzeczywiście coś w tym jest – bogaty w kawę i doskonały krem z mascarpone rozpieszcza podniebienie i sprawia, że nie sposób mu się oprzeć. Posypka z gorzkiego kakao dodaje całości wyrafinowania.Miłośnicy serów, z pewnością będą zachwyceni ricottą, która stanowi doskonałą bazę do deserów i innych potraw, To wymarzony składnik serników, cannelloni czy ravioli, które zyskują za jego sprawa kremową teksturę i delikatność. Jednym z popularnych dań, które bez wątpienia cenione jest niczym makarony, są gnocchi – kluski podobne do naszych kopytek, które serwowane są w różnych konfiguracjach w zależności od regionu.Entuzjaści ciast z pewnością będą zachwyceni włoską crostatą, która jest najsłynniejszą włoską tartą na kruchym spodzie. Jej tradycje sięgają 1400 roku, zatem jest to wyjątkowo ważny włoski smak. Jej nadzienie, włosi tworzą z domowych przetworów w tym z moreli, wiśni, a także brzoskwiń czy borówek.Wśród słynnych potraw włoskich, ważną miejsce ma ragu czyli tradycyjny sos mięsno-warzywny, który powstaje na bazie mięsa, rosołu, wina, śmietany, pomidorów i innych wspaniałych warzyw. Bardzo charakterystycznym dla Włoch daniem jest również Carpaccio, które wykonywane jest z dodatkiem surowego mięsa lub ryb. Najchętniej wykorzystywana jest w nim wołowina, cielęcina, dziczyzna, łosoś czy tuńczyk. Pokrojone na cieniutkie plasterki składniki, połączone są z sokiem z cytryny lub octem, a także oliwą z oliwek, solą i pierzem. Danie doskonałe łączy się z rukolą, stąd stanowi świetną przystawkę.Fani makaronów z pewnością zachwycą się rigatoni, który popularny jest w szczególności w centralnych i południowych rejonach Włoch. Makaron ten doskonale komponuje się z pikantnymi sosami z dużą ilością doskonałych włoskich serów. Zwieńczeniem potraw włoskich jest deser, którego smaku nie sposób opisać słowami – Panna Cotta. Ten powstały z połączenia gęstej śmietanki, cukru, wanilii i żelatyny deser jest cudowny ze słodkimi sosami i świeżymi owocami.