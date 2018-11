Kuchnia polska w Biedronce! Wielkie promocje na stulecie niepodległości [CENY]

Potrawka z jelenia z powidłami, polewka cebulowo-rozmarynowa na wywarze z kaczki, stupka z pulkami, prażonka z dzika z kiełbasą jałowcową to wybrane propozycje kuchni polskiej w Biedronce. Sięgając w przeszłość aż do XVII-wiecznych przepisów sprawdziliśmy, jak Polacy jadali w przeszłości. Efektem tego jest dostępna od 5 listopada oferta „Dumni z tego, co nasze. Ponadczasowa kuchnia polska”. KUCHNIA POLSKA W BIEDRONCE PROMOCJE.

Szymon Starnawski /Polska Press