Kto będzie rządził na Dolnym Śląsku? (NAZWISKA)

Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego będą niezwykle istotne. To od nich zależy, kto przejmie władzę w regionie, a co za tym idzie także kontrole nad podziałem ogromnych pieniędzy z Unii Europejskiej. Dla Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości wynik wyborów, to także kwestia prestiżu.