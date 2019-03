Księgowa rozliczy Cię zaDARmo - w Magnolia Park będzie można skorzystać bezpłatnej pomocy w złożeniu deklaracji PIT

Rozliczenie roczne Cię przeraża? Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu deklaracji podatkowej za 2018 rok. Eksperci w Magnolii Park chętnie pomogą. Wystarczy przynieść wszystkie dokumenty i dane. PIT będzie można na miejscu wydrukować lub przesłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego. Do wysłania online potrzebna jest kwota przychodu za poprzedni rok (jako podpis) lub kopia ubiegłorocznej deklaracji PIT. Z uwagi na poziom skomplikowania będziemy rozliczać tylko polskie PIT-y.

To wszystko za DAR jakim jest 1% podatku. Jeden procent podatku zostanie przekazany dzieciom z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Podopiecznym najstarszego domowego hospicjum dziecięcego na Dolnym Śląsku.

Wielkimi krokami, zbliża się koniec okresu rozliczeniowego. To czas, w którym możemy wspomóc tych, dla których „1” to niemal wszystko. Każdy z nas, oddając tę niewielką część swojego podatku dla dzieci i ich rodzin z Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, przyczyni się do zebrania sumy potrzebnej na opiekę medyczną i psychologiczną dla małych podopiecznych. Fundacja ma pod opieką około sześćdziesięcioro maluchów, które wymagają stałej opieki paliatywnej. Wpłaty od podatników z 1% podatku to prawie połowa wszystkich środków, jakimi dysponuje Fundacja. Zostało więc już niewiele czasu, aby wspomóc dzieci i ich rodziny.

Hospicjum to nadal życie

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to placówka domowa, opiekująca się chorymi dziećmi, na których wyleczenie dzisiaj nie ma szans. Odchodzą tam mali wojownicy, którzy niezawinienie zostali dotknięci śmiertelną chorobą. Odchodzą - ale wciąż żyją. Dlatego Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci postanowiła pokolorować im często ostatnie chwile życia i w ramach akcji „Wypełnij mój świat kolorami” maluje na ścianach i sufitach w domach pacjentów optymistyczne obrazy znanych polskich ilustratorów.



Stoiska eksperckie usytuowane będą pomiędzy EMPIKiem, a sklepem Superpharm, 30 i 31 marca 2019 od 11.00 do 20.00 w Magnolia Park.