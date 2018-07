(© Wydawnictwo Kobiece)

Mamy dla Was książki do wygrania. To "Był sobie szczeniak. Ellie" W. Bruce'a Camerona.

Autor "Był sobie pies" wydał nową książkę. "Był sobie szczeniak. Ellie" to historia suczki, wyjątkowej, bo pracującej jako pies ratownik.

Mała Ellie trafia pod opiekę Jakoba, który uczy ją różnych rzeczy, potrzebnych do zadań specjalnych. Suczka umie znaleźć zagubione w lesie dziecko albo wskazać zasypanego przez gruzy człowieka. Jednak Ellie ma też bardzo ważne zadanie w domu. Jej opiekunowie — Jakob, który stracił żonę i bardzo samotna Maya — również są zagubieni. Jednak w zupełnie inny sposób niż ktoś, kto chciał sprawdzić, co jest po drugiej stronie placu zabaw. Teraz Ellie musi wykorzystać wszystkie swoje sztuczki, aby dotrzeć do swoich opiekunów i ich uratować. Książka przede wszystkim dla młodych czytelników na pewno im się spodoba. Zgrabnie napisana, jest pełna ciepła, humoru. Trzyma w napięciu.

KONKURS

Mamy dla Was trzy książki "Był sobie szczeniak. Ellie" W. Bruce'a Camerona, w tłumaczeniu Edyty Świerczyńskiej. Żeby zdobyć jedną z nich, trzeba:

– odpowiedzieć na pytanie: Jak ma na imię suczka, która w powieści Erica Knighta musi zostać sprzedana i wraca do swojego domu?

– wysłać e-mail z prawidłową odpowiedzią pod adres: malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl.

Na e-maile czekamy do niedzieli (8 lipca), do godziny 19. Tomy dostanie troje autorów, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytanie i wyślą e-mail jako pierwszy, drugi i trzeci. O wygranej poinformujemy e-mailem. Książki ufundowało Wydawnictwo Kobiece.



