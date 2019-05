Ksiądz pedofil z Wrocławia w filmie Tomasza Sekielskiego "Tylko nikomu nie mów". Przeczytaj szczegóły!

W filmie cytowany jest list ministranta jednej z parafii w Bydgoszczy, gdzie Paweł K. pracował przez jakiś czas. To ofiara gwałtów. Duchowny zabierał go na weekendy a nawet na wyjazd na Wyspy Kanaryjskie. „Groził mi. Tylko nikomu nie mów bo powiem wszystko twoim rodzicom. Jeśli nie będziesz chciał ze mną jeździć, zabiorę twojego brata. Michał miał wtedy 11 lat.” Autor listu godzi się na wyjazd na Wyspy Kanaryjskie właśnie po to by ochronić brata przed księdzem – pedofilem. „Broniłem się, próbowałem go odpychać ale on był silniejszy. (…). W reakcji na mój opór tylko się śmiał. Śmiał się z mojej bezradności.”

Do Bydgoszczy ksiądz Paweł trafił po swoim pierwszym ujawnionym pedofilskim incydencie. W jego komputerze, na plebanii przy ul. Bardzkiej, znaleziono dziecięcą pornografię. W 2005 roku, gdy dwóch nastolatków zaalarmowało policję o mężczyźnie, który podjeżdżał samochodem i proponował sto złotych, nie mówiąc, za co. Mieli tylko wsiąść z nim do auta. Dzieci odebrały to jako molestowanie. Policja zainteresowała się mężczyzną. Tak trafiła na księdza Pawła.

Wszczęto śledztwo, a księdza Pawła K. przełożeni przenieśli do Bydgoszczy. Sprawa posiadania pornografii dziecięcej ciągnęła się pięć lat. Zapadł nawet prawomocny wyrok uniewinniający ale uchylił go Sąd Najwyższy. W 2010 został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat.