Krzywe Uro - Party&Arty

Przygotujcie się na wyśmienitą muzyczną ucztę! Zapewniamy dużą dawkę bogatych brzmień, funkowych rytmów i improwizacji w najlepszym wydaniu. Unikalne dźwięki popłyną w 100% z winyli. Artystyczny występ zapewni najaktywniejszy w Polsce kolektyw miksujący na gramofonach - SKIP PROOF SCRATCHERS założony przez dj Skiplessa i dj Endlessa. W programie skrecz sesja, jam gramofonowy i beatjuggle showcase.

Odwiedzający tego dnia Centrum będą mogli skorzystać również z szeregu kreatywnych warsztatów. Haft, plecenie wianków, makrama, modelowanie 3D, druk 3D, warsztaty krawieckie, stolarskie, komputerowe, fotograficzne – to tylko niektóre z proponowanych działań. Ponadto ekologiczne inicjatywy - wykład nt. pszczelarstwa - „Edukacyjna pasieka”. Po raz kolejny rozkręcamy zieloną akcję GreenDay#3, tym razem pod hasłem „W gruncie rzeczy”. Bierzemy sprawy we własne ręce, by upiększyć okolicę. Będzie sadzenie, grzebanie w ziemi i zachwyt nad kwiatami! Przychodźcie całymi rodzinami! Wsparcie, konewki, łopatki, saperki, grabki mile widziane. Zbiórka przy skwerku na Pl. Maxa Borna!

Zachęcimy Was do przejrzenia się "W krzywym zwierciadle". Na spotkanie ze sztuką zaprosimy podczas wernisażu wystawy stworzonej przez studentów Kadry Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zobaczycie zachwycające witraże i szklane instalacje, które rozgrzeją Was do czerwoności!

Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Dla małych odkrywców szykujemy mnóstwo eko-aktywności, m.in. kręcimy z siana zwierzaki w stylu totalnie abstrakcyjnym. Do podwórkowych harców dorzucamy fajne klasyki: grę w klasy na chodniku, oldschoolowe kapsle, hula-hop i co nam fantazja przyniesie.

Trzymajcie kciuki za ładną pogodę! W słonecznych okolicznościach piknik murowany! Rozkładamy leżaki, parasole i w chilloutowym klimacie do wieczora rozkoszujemy się kulinarnymi propozycjami z food trucków. Cały dzień grać dla Was będą: DJ Marcin Ryszka, DJ Zrywenchii/Trap Door/Opole oraz ekipa SKIP PROOF SCRATCHERS, a na zakończenie dnia potańcówka pod gwiazdami!

Warto być z Nami tego dnia!

_*\Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez stronę:

Rekrutacja rusza niebawem!**_

HARMONOGRAM:

11.00 -14.00 - Wizualizacje w programie Blender | WARSZTAT

12.00-14.00 - Świat w błękicie - warsztaty cyjanotypii | WARSZTAT

12.00-14.00 - Szyjemy LunchBoxy! | WARSZTAT

12.00-14.00 - Wiosenne warsztaty wyplatania makramy – kwietniki | WARSZTAT

12.00-14.00 - Sianotwory - EKO zabawy dla najmłodszych | WARSZTATY - bez zapisów

12.00-15.00 - W gruncie rzeczy | roślinno-recyklingowy HAPPENING

12.00-16.00 - Renowacja mebli | WARSZTAT

12.00-17.00 - Haftujemy kwieciste Nadodrze - mobilny mural hafciarski | HAPPENING

13.00-15.00 - Warsztaty hafciarskie | WARSZTAT

14.00-18.00 - Dźwięki z winyli | SKRECZ SESJA

14.30-18.30 – MS Excel dla początkujących | WARSZTAT

15.00-17.00 - Rodzinne warsztaty wyplatania wianków | WARSZTAT

15.00-17.00 - Druk 3D | WARSZTAT

15.00-17.00 - Ale supeł! Wyplatamy wspólną makramę | HAPPENING

15.30-17.00 - Edukacyjna Pasieka - rodzinne spotkanie pszczelarskie | WYKŁAD

17.00 - W krzywym zwierciadle | WERNISAŻ

18.00-19.00 - Jam gramofonowy | POKAZ

19.00-19.30 - Beatjuggle showcase | POKAZ

19.00-22.00 - POTAŃCÓWKA

Data: 11.05.2019

Godzina: 12:00 -22:00

Miejsce: CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a, Wrocław

Wstęp bezpłatny