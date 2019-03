Krzyczał, że chce odebrać sobie życie. Biegł prosto pod nadjeżdżającego tira

Do zdarzenia doszło wczoraj gdy policjanci z komisariatu wodnego we Wrocławiu pełnili służbę wraz z psami służbowymi na terenie kompleksów leśnych niedaleko Pieńska. Przed 9 rano zauważyli młodego mężczyznę, który zbiegał ze stromego wału w kierunku autostrady A4. Krzyczał, że chce odebrać sobie życie. Policjanci zareagowali natychmiast. Podjechali na wał i zbiegli do zdesperowanego chłopaka, który przekraczał barierki i najwyraźniej chciał wbiec prosto pod nadjeżdżającego tira. Policjanci w ostatniej chwili złapali mężczyznę za ramiona. Desperat stawiał czynny opór i wyrywał się policjantom. Na szczęście funkcjonariusze powstrzymali go przed targnięciem się na życie. Po przetransportowaniu go w bezpieczne miejsce, z dala od ruchliwej autostrady, policjanci wezwali pomoc medyczną oraz pobliski patrol policji. Mężczyzną zajęli się już lekarze.