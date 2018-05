Krystian Lupa będzie gościem Magla Teatralnego we wrocławskim DCF-ie.

Krystian Lupa, wybitny reżyser, będzie gościem Magla Teatralnego, we wtorek (22 maja) o godz. 19 w DCF-ie. Z prowadzącym spotkanie doktorem Piotrem Rudzkim z UWr., rozmawiać będą: Krystian Lupa oraz Łukasz Maciejewski – znany krytyk filmowy i teatralny. Wstęp wolny za okazaniem wejściówek, dostępnych w kasie kina DCF.Wtorkowe wydarzenie skoncentruje się wokół polsko-angielskiego tomu rozmów Krystiana Lupy i Łukasza Maciejewskiego - "Koniec świata wartości". W spotkaniu wezmą udział aktorzy Teatru Polskiego – w podziemiu występujący w spektaklach Krystiana Lupy. Podczas spotkania pokazana zostanie również etiuda "Czkawka" w reżyserii Haakona Sandoya, eksperymentalny film z 1970 roku z Krystianem Lupą w jednej z głównych ról.Zamieszczone w tomie rozmowy Maciejewskiego i Lupy były publikowane przede wszystkim w „Notatniku Teatralnym”, ale znalazły się także wywiady z „Dziennika”, „Filmu”, „Machiny”, innych czasopism. W książce opublikowane zostaną również materiały przygotowywane do programów teatralnych, recenzje, teksty prywatne, rozproszone, nigdy wcześniej niepublikowane, a także eseje Maciejewskiego o teatrze Lupy, próba analizy aktorskiego fenomenu, jakim w jego świecie jest Piotr Skiba, wreszcie przekrojowe rozmowa o Lupie z Janem Fryczem, Romanem Gancarczykiem, Anną Polony. Wszystko wzbogacone fotosami z przedstawień Krystiana Lupy, w tym wiele unikatowych fotografii i szkiców scenograficznych z początkowych lat kariery reżysera.Krystian Lupa we wrocławskim Teatrze Polskim wystawił wiele wybitnych przedstawień, zaczynając od "Immanuela Kanta", z Wojciechem Ziemiańskim w roli Kanta (premiera w 1996 roku), poprzez "Damę z jednorożcem" Brocha (to Wojciechowi Ziemiańskiemu w roli Henryka Wendlinga partnerowała Halina Rasiakówna, premiera była w 1997 roku), "Kuszenie cichej Weroniki" Musila (premiera w 1997 roku, w tytułowej roli wystąpiła Ewa Skibińska), "Azyl" wg "Na dnie" Maksima Gorkiego (premiera w 2003 roku, w rolach głównych wystąpili m.in.: Zygmunt Bielawski jako Kostylew, Halina Rasiakówna – Wasilisa, Marcin Czarnik – Kleszcz, Paweł Miśkiewicz, ówczesny dyrektor artystyczny Polskiego – Satin), "Prezydentki" Wernera Schwaba (od premiery w 1999 roku pozostające w repertuarze), po „Wycinkę Holzfällen” (premiera w 2014 roku). Lupa był w zespole oceniającym kandydatów na dyrektora Teatru Polskiego po końcu kadencji Krzysztofa Mieszkowskiego, przeciwstawił się kandydaturze Cezarego Morawskiego, obecnego dyrektora. Z powodu konfliktu nie doszło do skutku wystawienie w Teatrze Polskim "Procesu" w jego reżyserii. "Proces" został wystawiony w 2017 roku jako koprodukcja Nowego Teatru, Teatru Powszechnego, STUDIO teatrgalerii i TR Warszawa, współproducentami są: Le Quai - Centre Dramatique National- Angers - Pays de la Loire. Koprodukcja: Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles; Printemps des Comédiens, Montpellier; Odéon-Théâtre de l'Europe, Paris; Festival d'Automne Paris; La Filature, Scne nationale - Mulhouse; Théâtre du Nord, Lille; HELLERAU - Europäisches Zentrum der Künste Dresden; Onassis Cultural Centre-Athens. Partnerem jest Teatr Polski w podziemiu.Ostatni raz Krystian Lupa gościł we Wrocławiu na Olimpiadzie Teatralnej w 2016 roku.Partnerem wydarzenia w DCF-ie jest Teatr Polski – w podziemiu / Polski Theatre in the underground, producentem Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.