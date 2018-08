20 lipca 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazał się kryminał Piotra Górskiego pod tytułem „Gorszy”. Jest to kolejne spotkanie z bezkompromisowym komisarzem Krukiem, który dąży do prawdy bez względu na osobistą cenę, którą przyjdzie mu za to zapłacić.

O KSIĄŻCE:



Komisarz Kruk powinien odczuwać satysfakcję, że prokurator Marta Krynicka została oskarżona o morderstwo i czeka w areszcie na proces. A jednak nie wierzy w jej winę, chociaż świadkowie widzieli, jak z bronią w ręku wybiegła z domu zastrzelonego mężczyzny. Owszem, Albert Adamiak pisał na nią skargi i stawiał jej poważne zarzuty, ale czy z tego powodu posunęłaby się do morderstwa? Kruk postanawia przyjrzeć się sprawie i rozpoczyna nieoficjalne śledztwo. Każda zebrana przez niego informacja rodzi kolejne pytania i wątpliwości. Dlaczego wpływowi rodzice Krynickiej nie udzielają córce należytego wsparcia? Czy świadkowie są wiarygodni? Dlaczego nikomu nie zależy na rzetelnym dochodzeniu?

Krukowi udaje się dotrzeć do prawdy, odkryć sieć powiązań polityki i biznesu ze światem przestępczym, ale to zwycięstwo będzie miało gorzki smak.



O AUTORZE:



„Pomysłowa, rozbudowana fabuła, barwny język, kontrasty w zachowaniach i emocjach bohaterów, popełniane przez nich błędy – zawodowe i życiowe, oddające charakter postaci ostre, a niekiedy zabawne dialogi – stanowią o sile powieści Piotra Górskiego. „Kruk” to dobrze napisany kryminał, a jeśli ktoś lubi samodzielnie typować sprawcę zbrodni w trakcie lektury, nie będzie zawiedziony – autor skutecznie mnoży mylne tropy wyprowadzając czytelnika na manowce.”

- Magazyn Dobre Książki o „Kruku”





PIOTR GÓRSKI urodził się w 1971 r. w Morągu. Od lat jest związany z Trójmiastem. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowo



