Krupnicza nie dla Gwardii Wrocław. Kiedy będzie przetarg?

Wojciech Koerber z UM Wrocław potwierdza, że miasto nie zamierza kupić budynku, a rozmowy z AMW dotyczyły jedynie możliwości funkcjonowania klubu sportowego w dotychczasowej siedzibie do czasu wyprowadzki. Sportowcy otrzymali bowiem od AMW pismo, które informowało ich, że powinni wyprowadzić się do 15 stycznia tego roku.

- Miasto Wrocław nie jest zainteresowane przejęciem nieruchomości przy ul. Krupniczej we Wrocławiu. Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu rozpatruje sprzedaż lub wieloletnią dzierżawę nieruchomości – informuje Małgorzata Weber, rzeczniczka AMW.

Urzędnicy zaproponowali, żeby Gwardia wystąpiła do Zarządu Zasobu Komunalnego o rezerwację mierzącego ok. 300 mkw. lokalu przy ul. Jagielończyka. Tam od 1 lipca będą magazyny i biura klubu oraz, być może, siłownia. Podczas marcowego spotkania przedstawicieli miasta i sportowców ustalono też, że pierwsza drużyna siatkarska oraz drużyna młodzieżowa będzie trenować w sali Akademii Wychowania Fizycznego. Sekcja judo od początku września ma korzystać z sali w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników. Sala bokserska natomiast powstanie przy ul. Krajewskiego w obiekcie należącym do spółki WCT Spartan. Bokserzy mieliby tam pojawić się w październiku. Nie wiadomo jednak, gdzie pięściarze podzieją się do tego czasu.

