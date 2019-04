Krowa plus i świnia plus MEMY. Ostra reakcja internetu

Krowa plus i świnia plus - tak internauci komentują w memach propozycję, która wyszła w czasie konwencji PiS w Kadzidle. Zobacz w galerii reakcję internetu. Krowa plus i świnia plus to to dopłaty, które Jarosław Kaczyński zapowiedział dla protestujących rolników. Ile wynosi wysokość proponowanych dopłat: co najmniej 100 zł na każdą świnię i 500 zł na krowę. Skąd Prawo i Sprawiedliwość weźmie środki na finansowanie programu. Z pieniędzy unijnych planowanych w ramach najnowszego budżetu.