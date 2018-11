Królowa życia z Kłodzka ma kryminalną przeszłość (ZDJĘCIA)

Celebrytka przyznaje także, że nie potrafi gotować. Jak sama mówi, często „jada na mieście”, bo nie chce znajomych i rodziny „uszczęśliwiać swoim gotowaniem”.

Wielokrotnie w programie mogliśmy oglądać, jak pomaga bezdomnemu, który zamieszkuje klatę schodową jej bloku. Jest osobą pełną kontrastów. W Kłodzku, gdzie mieszka, zna ją każdy. I chociaż budzi skrajne emocje, większość mieszkańców darzy ją sympatią. –Mam do niej wiele szacunku. Mówi to, co gra jej w sercu i nie obgaduje ludzi za plecami. Jeśli coś do kogoś ma, to powie mu to w twarz. To bardzo ważna cecha - mówi Anna Pańczyszyn, mieszkanka Kłodzka.

Królowa życia w Maroko

A widzowie programu „Królowe życia” pokochali ją tak bardzo, że Dagmara dostała autorski program.

„Made in Maroko” to program, w którym Dagmara Kaźmierska i jej przyjaciel Jacek, podróżują po Maroko. Nie udają się tam w celach turystycznych, a biznesowych. Oczywiście na każdym kroku są śledzeni przez kamerę. Jako, że są już znani z wzajemnego przekomarzania i odmiennego zdania na wiele tematów, widzowie mogą oglądać wiele scen, które jednych rozbawią bardziej, a innych mniej. Program „Made in Maroko” można oglądać w każdą sobotę na antenie TTV.

Nie tak dawno Polskę obiegła informacje, że Kaźmierska wystąpi także w „Pitbulu. Kobietach mafii 2”, czyli najnowszym filmie Patryka Vegi. U tego znanego reżysera zagra u boku takich gwiazd, jak chociażby Piotr Adamaczyk, Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke czy Aleksandra Popławska.

Skazana prawomocnym wyrokiem

–Ja tam paniąDagmarę bardzo lubię. Owszem ma za sobą fatalną przeszłość, jednak wydaje mi się, że wyciągnęła wnioski. Kłodzko bez niej byłoby dużo uboższe - mówi pani Teresa, mieszkanka Kłodzka.

Chociaż Dagmara Kaźmierska wzbudza wielką sympatię widzów, a także sporej grupy mieszkańców regionu, wiele osób ma jej za złe kryminalną przeszłość. Celebrytka spędziła bowiem kilka lat w więzieniu.

Została skazana prawomocnym wyrokiem za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, sutenerstwo, stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji.

Została zatrzymana w 2006 roku. W jej zatrzymaniu pomogła kobieta z Prudnika, która trafiła do agencji w Kłodzku. Była przekonana, że jedzie do pracy jako barmanka. Mężczyzna, który ją przywiózł, zainkasował za to 1,5 tys. zł. Na miejscu okazało się, że dziewczyna nie będzie stała za barem - musiała świadczyć usługi seksualne. Jak twierdziła za nieposłuszeństwo była bita, grożono jej. Po pół roku udało się jej uciec. Zgłosiła się na policję, która oddała ją pod opiekę fundacji La Strada, zajmującej się pomocą dla kobiet zmuszanych do prostytucji. Na podstawie zeznań pokrzywdzonej policja wzięła pod obserwację klub w Szalejowie Dolnym.

Klub „Heidi” w powiecie kłodzkim znał niemal każdy. Bywali tam zawodowi kierowcy, wpadali także miejscowi. Oczywiście klub ten był agencją towarzyską, gdzie kobiety świadczyły usługi seksualne za pieniądze. Obowiązywał tam ustalony przez właścicielkę cennik, jednak połowa zarobionej kwoty trafiała zawsze do rąk właściciela.

A właścicielką była Dagmara Kaźmierska. Prowadziła agencję blisko przez cztery lata. Zatrzymano ją w 2009 roku. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Świdnicy:„Od 2006 roku przestępcza działalność oskarżonej przyjęła formę zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez nią, w skład której wchodziły cztery inne osoby - formalnie i nieformalnie zatrudnione przez oskarżoną.”