(© Materiały prasowe)

Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże perfum i kosmetyków o łącznej wartości blisko 5 tys. złotych.

Mężczyzna miał przy sobie skradzione opakowania z łososiem o wartości blisko 400 złotych. Zatrzymany usłyszał już zarzuty kradzieży mienia. To nie pierwsza kradzież na jego koncie. Tym razem miał przy sobie także skradzione opakowania z łososiem o wartości blisko 400 złotych. Zatrzymany usłyszał już zarzuty kradzieży mienia.



O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd. Grozić mu może kara do 7,5 roku pozbawienia wolności dlatego, że w jego przypadku będzie to już recydywa.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.