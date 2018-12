Kowal, zdun, bednarz, introligator... Zobacz galerię ginących zawodów [DUŻO ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH]

Kowal? Bardzo rzadko go gdzieś można spotkać. Szewc? Ten zawód też powoli odchodzi do lamusa (bo przecież butów na miarę nie szyjemy, a gdy się zepsują - kupujemy nowe). Ostrzenie noży i nożyczek? Kto pamięta pana, który chodził po osiedlach i tym się zajmował? Albo introligator, który oprawiał pięknie książki lub pracę magisterską? Zobaczcie galerię zdjęć zawodów, które powoli odchodzą lub już odeszły, w niektórych miastach, do historii...