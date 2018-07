Jak się skończy historia maleńkiej koteczki z odciętymi łapami, to zależy... W dużej mierze od nas. I od tego, czy zechcemy pomóc. 10-miesięczną kotkę kilka dni temu znaleźli mieszkańcy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach i zaalarmowali miejscową fundację Na Pomoc Zwierzętom. Jej załoga ma spore doświadczenie w niesieniu pomocy skrzywdzonym czworonogom. Nie zawiodła i tym razem, ale potrzebuje pomocy.

- Zabraliśmy kotkę do weterynarza, by ją opatrzyć i sprawdzić, czy nie ma złamanego kręgosłupa, co mogłoby być dla niej wyrokiem... Na szczęście okazało się, że nie. Zdjęcia wykazały jednak, że ma połamaną miednicę, zdartą skórę, no i odcięte, tylne łapki - opowiada nam Joanna Sobina, szefowa fundacji.



Jak dodaje, kotka trafiła do świetnego chirurga doktora Dariusza Niedzielskiego we wrocławskiej klinice weterynaryjnej. Nadano jej imię Miotełka.



- Zdaniem lekarza, kotkę potrącił samochód. Wolno jadący, którego kierowca musiał wiedzieć, że doszło do dramatu. Gdyby jechał szybko, kotka by zginęła - zaznacza pani Joanna. Jak dodaje, to oswojone, młode zwierzę, które łasi się do człowieka i mimo ogromnego bólu, którego zapewne doświadcza, mruczy, kiedy jest głaskane.



- Teraz musimy zaczekać aż zagoi się miednica. Wtedy doktor Niedzielski powie nam, czy uda się wszczepić koteczce protezy, czy też będzie trzeba zorganizować jej wózek. Koszty są jednak ogromne. Leczenie to ok. 3500 zł (zdjęcia rentgenowskie, operacja miednicy, opatrzenie kikutów, w które wdało się zakażenie, oznaczenie krwi itd.).



Wózek to kolejny 1000 zł, protezy będą jeszcze droższe. Fundacja działa non profit i utrzymuje się z datków. Potrzebna jest Państwa pomoc. Pieniądze można wpłacać na konto Fundacja „Na Pomoc Zwierzętom” ul. 1 Maja 45/9, 58-370 Boguszów-Gorce. Nr konta : IDEA bank 58 1950 0001 2006 5234 5541 0002.







