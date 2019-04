Koszykówka. Ślęza Wrocław dalej od medalu. Trener Arkadiusz Rusin: "Było mi wstyd"

Fatalnie rywalizację o brązowy medal mistrzostw Polski rozpoczęły koszykarki Ślęzy Wrocław, które w Gdyni nie nawiązały nawet walki z Arką. Wściekły po meczu był trener Arkadiusz Rusin, który przyznał, że było mu wstyd za to, jak przygotował zespół do tej rywalizacji.

- Zawsze biorę na siebie to jak wyglądamy, a my w ogóle nie wyglądaliśmy. Powiedziałem w przerwie, że część zawodniczek jest już na wakacjach - wypalił. Szkoleniowiec wrocławianek dodał, że żadna z jego zawodniczek nie grała na poziomie rywalek. Dodał, że w play-offach jego ekipa prezentuje bardzo nierówną formę.