Koszyczek wielkanocny. Co włożyć do koszyczka wielkanocnego, jakie to ma znaczenie? [ZDJĘCIA]

Każdy element koszyka wielkanocnego ma inną symbolikę Oprócz pokarmu, w koszyczku - a później na stole wielkanocnym - znajduje się figurka baranka z czerwoną chorągiewką. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus jest nazywany Barankiem Bożym. W kościele modlimy się: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami". Jezus gładzi grzechy i odkupuje winy poprzez męczeńską śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, o czym katolikom przypomina Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz Wielkanoc.

Koszyczek wielkanocny. Koszyczek wielkanocny to dla wielu z nas jeden z najważniejszych symboli Świąt Wielkanocnych. To także piękna tradycja. Poczytajcie skąd się wzięła i co symbolizują pokarmy w koszyczku, a także czego do koszyczka wielkanocnego wkładać nie wypada, a wręcz nie powinno się...