Dzisiaj, 28 lipca, w Bliżowie na Roztoczu zmarła Kora, znana wokalistka rockowa, przez wiele lat związana z zespołem Maanam.

Kora nie żyje

Gwiazdy po śmierci Kory

Kora (właściwie Olga Sipowicz, wcześniej Olga Jackowska) była znaną wokalistką rockową, w latach 1976–2008 związana była z zespołem Manaam. Urodziła się w Krakowie, już jako nastolatka aktywnie uczestniczyła w działaniach ruchu artystycznego i polskiego ruchu hipisowskiego. To właśnie w okresie jej hipisowskiej aktywności nadała sobie pseudonim Kora. Po maturze poznała Marka Jackowskiego i w grudniu 1971 roku wzięli ślub. Wtedy pracowała jeszcze jako psychoterapeutka, okazjonalnie występowała z zespołami Osjan. Po trzech latach małżeństwa poznała Kamila Sipowicza, a owocem tego romansu był syn Szymon. Kora rozwiodła się z Jackowskim w 1984, ale związek z Sipowiczem zalegalizowała dopiero w roku 2013.Grupa Manaam (początkowo M-A-M), z którą Kora była związana na początku, w latach 70. zaczęła tworzyć rockowe utwory. Wtedy artystka została wokalistką zespołu, a formacja zapisała się w historii polskiej muzyki jako jedna z najbardziej znaczących rockowych grup. Zespół zawiesił swoją działalność w roku 2008, ostatecznie już po drugim rozpadzie (wcześniej grupa już raz się rozpadła, ale ją reaktywowano). Kora zaczęła wtedy karierę solową. Ukazały się wtedy takie single, jak "„Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą” czy "Zabawa w chowanego". W roku 2011 pojawiła się płyta "Ping Pong".W latach 2011-2016 Kora oceniała młode talenty w programie "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Kora występowała również we Wrocławiu - w 1987 roku podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej.O tym, że walczy z nowotworem, dowiedzieliśmy się w 2014 roku. Artystka podjęła kosztowną terapię, musiała nawet sprzedać dom. Niestety, odeszła 28 lipca po długiej walce z chorobą. Pozostanie po niej niezapomniana karta historii polskiej muzyki rockowej.- Martyna Wojciechowska- Katarzyna Nosowska- Daria Zawiałow- Monika Olejnik