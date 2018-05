10 maja br. w siedzibie firmy HUAWEI w Warszawie podczas uroczystej gali wręczono dyplomy tegorocznym zwycięzcom konkursu „Seeds for the Future”. Nagrodą w konkursie jest dwutygodniowy pobyt w Chinach, podczas którego zwycięzcy wezmą udział w specjalnych warsztatach technologicznych prowadzonych przez HUAWEI



Zwycięzcami V polskiej edycji konkursu „Seeds for the Future” zostali: Agata Juretko z Politechniki Śląskiej, Mateusz Rogacki z Politechniki Świętokrzyskiej, Cezary Dawidowski i Paweł Pieczonka z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a także dwaj studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Paweł Grochocki i Krzysztof Palczewski.



Program „Seeds for the Future” jest organizowany przez HUAWEI od 2008 roku (w Polsce od roku 2014) i obejmuje swoim zasięgiem 96 krajów, angażując 20 tys. studentów z ponad 280 uczelni świata. Tegoroczną edycję swoim patronatem honorowym objęły trzy resorty: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.



– Huawei, jako globalny lider sektora ICT, stara się aktywnie uczestniczyć w procesie kształcenia młodych talentów. Cieszymy się, że za sprawą konkursu „Seeds for the Future” już po raz piąty możemy wspierać najzdolniejszych studentów, którzy w przyszłości przyczynią się do innowacji i rozwoju branży. Warsztaty technologiczne w siedzibie Huawei pomogą im zdobyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, niezbędne do podjęcia kariery zawodowej – mówi Marzena Śliz, Dyrektor Public Affairs w Huawei Polska.



Zadaniem uczestników konkursu, studentów 12 uczelni technicznych z całej Polski, było przygotowanie pracy dotyczącej jednego z 5 zagadnień: 5G – ewolucja czy rewolucja w łączności bezprzewodowej, Internet of Things – potencjał nowych urządzeń w gromadzeniu i wysyłaniu danych; założenia i perspektywy dla Smart City; kierunki rozwoju cloud computing oraz Safe City, czyli nowe granice bezpieczeństwa