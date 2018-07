Tysiące złotych w puli i wystawa zdjęć w Hydropolis – na uczestników drugiej edycji Konkursu Fotograficznego Hydropolis czekają atrakcyjne nagrody. W ciągu miesiąca zgłoszono już blisko tysiąc zdjęć, ale prace można nadsyłać do 17 sierpnia. Tematem przewodnim jest woda i związane z nią zagrożenia środowiskowe.

Interpretacja tematu jest dowolna, jednak zależy nam na zdjęciach z przesłaniem ekologicznym – mówi Rafał Zagrobelny, menedżer Hydropolis. - Woda stanowi ponad 70% powierzchni Ziemi. Jest nam niezbędna do życia i jest bezpośrednio narażona na działalność człowieka. Przy pomocy konkursu chcemy zwiększać świadomość i wrażliwość społeczeństwa na problemy środowiskowe związane z tą cenną substancją – dodaje.

Zgłoszone fotografie można podziwiać na stronie. Autorzy rywalizują w jednej z trzech kategorii: Miasto i Woda, Człowiek i Woda oraz Ocean Życia.Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca i dwa wyróżnienia. Najlepsze zdjęcie ze wszystkich kategorii zyska tytuł Grand Prix. W sumie organizatorzy wręczą 11 nagród. Najlepsi mogą liczyć na nagrody pieniężne, wyróżnieni na bony na sprzęt fotograficzny. Nad wyborem zdjęć będzie czuwać wybitne jury, na czele z Ryszardem Horowitzem, uznawanym za najlepszego polskiego fotografika. Skład zespołu wyłaniającego zwycięzców uzupełniają: Agnieszka Franus, redaktor naczelna National Geographic, Mateusz Piesiak, jeden z najczęściej nagradzanych fotografów przyrody młodego pokolenia, Arkadiusz Franas, redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej, Mieczysław Bielawski, autor i producent wystaw multimedialnych oraz Robert Lewandowski, wiceprezes zarządu MPWiK S.A. we Wrocławiu.Oprócz zdjęć wybranych przez jurorów szanse na zwycięstwo ma zdjęcie wybrane przez internautów. Każdego dnia na stronie konkursu można oddać jeden głos na wytypowane przez siebie zdjęcie. W zeszłym roku oddano ponad 40 tys. głosów. Głosowanie na Nagrodę Publiczności trwa do 31. sierpnia. – W ubiegłym roku wiele zdjęć nadesłano w ostatnich dniach konkursu – opowiada Aleksander Łoś, rzecznik MPWiK S.A. – Każde zdjęcie, nawet zgłoszone ostatniego dnia, ma szanse na zwycięstwo w swojej kategorii i w walce o tytuł Grand Prix. Zachęcamy jednak do przesyłania fotografii szybciej, wówczas uczestnik ma większe szanse na zdobycie Nagrody Publiczności – dodaje.Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala, która odbędzie się 5 października w Hydropolis. Wezmą w niej udział m.in. wyróżnieni uczestnicy, jurorzy oraz dziennikarze. Podczas tego wydarzenia ogłoszone zostaną wyniki Konkursu. Ponadto, w strefie wystaw czasowych Hydropolis odbędzie się wystawa nagrodzonych prac, które będzie można podziwiać do końca 2018 roku.