Konkurs dla uczniów szkół podstawowych. Główną nagrodą jest wyjazd na obóz w Bieszczady

Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski. Zadaniem uczniów jest zbieranie punktów w grze mobilnej Kolejowe ABC dla swojej klasy. Wygra ta klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów. Główną nagrodą jest udział w pięciodniowej zielonej szkole w Bieszczadach w terminie 20 maja – 24 maja 2019 r. W trakcie zielonej szkoły przeprowadzone zostaną również zajęcia edukacyjne w ramach Kampanii Kolejowe ABC, dotyczące bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i poruszania się na terenie kolejowym oraz w jego okolicy. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są pakiety edukacyjne dla całej klasy zawierające m.in. odblaski i książki edukacyjne.

W grze rywalizują klasy, dlatego warto zwrócić uwagę na to, by podczas rejestracji prawidłowo podać nazwę szkoły oraz swojej klasy. Nie ma ograniczenia liczby uczniów, którzy z danej klasy biorą udział w rywalizacji.

Konkurs trwa od 2 do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl najpóźniej do 24 kwietnia 2019 r.

W aplikacji mobilnej Kolejowe ABC każdy gracz wybiera się w podróż pociągiem na drugi koniec Polski, zdobywając po drodze różne przedmioty związane z tematem podróży koleją. Wszystkie zdobyte rzeczy zasilają konto z punktami, co ma wpływ na pozycję w rankingu. W kolejnych etapach uczestnicy otrzymują zadania specjalne – podejmują decyzje istotne dla bezpieczeństwa podróży. Powinni tak kierować bohaterem, aby za każdym razem cała podróż była bezpieczna i zgodna z zasadami zachowania na drodze i terenach kolejowych. Co ważne, gracz ma okazję poznać zasady bezpieczeństwa w różnych miejscach: na wsi, w mieście, na dworcu i w pociągu. Grę można ukończyć na kilku poziomach trudności.

Aplikacja mobilna Kolejowe ABC wspomaga edukowanie dzieci i młodzieży z całej Polski w zakresie bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Można ją pobrać z App Store (dla systemu iOS)

oraz z Google Play (dla systemu Android).

Gra powstała w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dodatkowych informacji udzielają:

Tomasz Frankowski, naczelnik Wydziału Prasowego

w Urzędzie Transportu Kolejowego

e-mail: tomasz.frankowski@utk.gov.pl, tel. kom.: 784 028 654

Natalia Krapacz, naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji

w Urzędzie Transportu Kolejowego

e-mail: natalia.krapacz@utk.gov.pl, tel. kom.: 783 914 315