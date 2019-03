Konkurs dla młodych grafików z Dolnego Śląska. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Do konkursu może przystąpić każdy mieszkaniec Dolnego Śląska w wieku 15 - 29 lat. A prace konkursowe – trzy plakaty można przesyłać do 10 kwietnia 2019 r. Plakaty mają promować usługi Partnerstwa EURES- TriRegio, Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu, a także Punkt Mobilny.

– Jest to już trzecia edycja naszych działań konkursowych, które kierujemy do osób młodych

z województwa dolnośląskiego. Nasz cel to zwiększenie rozpoznawalności marki EURES

i Partnerstwa TriRegio. Chcemy promować uczciwą mobilności pracowników oraz pokazać korzyści i możliwości z życia oraz pracy na pograniczu polsko-czesko-niemieckim – wyjaśnia Bartosz Kotecki, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dodaje – Zwycięskie projekty będziemy wykorzystywać do pokazywania naszych działań w ramach Partnerstwa EURES-TriRegio.

W puli nagród przewidziano:

• za I miejsce – 3 000 zł,

• za II miejsce – 2 100 zł.

Więcej informacji w regulaminie konkursu:

http://eures.dwup.pl/aktualnosc-168-konkurs_graficzny.html

Dodatkowy kontakt: doradca EURES – Marta Kędzierska – tel. 74 88 66 562,

e-mail: marta.kedzierska@dwup.pl