Koniec numeru 997. Nie połączysz się tak z policją

Od wtorku numer 997 będzie przekierowywał na 112 także w powiatach górowskim, milicki, oleśnickim i oławskim. Od środy - w strzelińskim, średzkim, trzebnickim i wołowskim. Cały Dolny Śląsk ma się już łączyć ze 112 od 12 grudnia.

- Osoba wybierająca numer 997 z dowolnego miejsca na Dolnym Śląsku zostanie połączona z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Zgłoszenie zostanie przyjęte przez operatora numerów alarmowych, wprowadzone do systemu i przekazane do dyżurnego policji oraz - w razie potrzeby - także do innych służb.

W urzędzie wojewódzkim przekonują, że zabieg taki spowoduje skrócenie czasu oczekiwania na połączenie z numerem alarmowym do kilkunastu sekund. Obecnie na podjęcie połączenia kierowanego na numer 997 trzeba czekać nawet do kilkudziesięciu sekund (a nawet minut w przypadku dużych miast).

Zobacz też

Czy przebudowa ulicy Hubskiej kiedyś się skończy?