Wielu z nas z pewnością odetchnie z ulgą, bo mrozy, przynajmniej te siarczyste, nie wrócą raczej na Dolny Śląsk. Zobaczcie długoterminową prognozę pogody.

Po dwóch tygodniach mrozów w Polsce z odsieczą przybędzie ciepło z południa. Nad Europą zmienia się pogodowy układ sił - przede wszystkim słabnie mroźny wyż, który jeszcze kilka dni temu, mając swoje centrum nad Skandynawią, rządził aurą niemal na całym kontynencie.Osłabnięcie wyżu uruchamia wędrówkę blokowanych do tej pory przez niego niżów i frontów atmosferycznych, które teraz z zachodu będą przemieszczać się na wschód. Dla nas oznacza to ocieplenie, bo wraz z niżami ciepłe powietrze z zachodu i południa Europy będzie docierać do Polski.Prognoza dla Polski na najbliższe dni przedstawia się następująco. W poniedziałek na południu kraju pogodnie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane wzrastające od zachodu do dużego. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce możliwe słabe opady śniegu z deszczem do 1-2mm. Temp. maks. od -3 st. na Suwalszczyźnie, 4 st. w centrum kraju do 7 st. na Dolnym Śląsku.Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/godz. We wtorek pochmurno z opadami śniegu z deszczem i deszczu do 1-5mm przemieszczającymi się od południowego-zachodu w głąb kraju. Tylko na północnym-wschodzie kraju bez opadów. Temp. maks. od 0 st. na Suwalszczyźnie, 4 st. w centrum kraju do 5 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.W środę pochmurno. Okresami opady: na południu i w centrum deszczu do 5mm, poza tym deszczu ze śniegiem i śniegu do 2cm. Temp. maks. od 2 st. na północy, 6 st. w centrum kraju do 7 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/godz.