Konferencja o Odwadze Mam MOC! Fundacja BloomPro

To było wspaniałe spotkanie. Wyjątkowa konferencja: 20 Prelegentów, 150 uczestników, którzy odważnie rozmawiali o odwadze. Atmosfera, pozytywni ludzie, nawet muzyka idealnie dobrana... Norah Jones i już jest klimat. Nasza misja: „MAM MOC! - Działam pomimo lęku, realizuję to co dla mnie ważne” powinna dotrzeć do każdego. Ta MOC jest nam potrzebna w każdej sferze życia. „Warto było się na chwilę zatrzymać, podczas naszego pędu szarych dni i tak kolorowo spędzić ten dzień...” - napisała po konferencji jedna z uczestniczek wydarzenia.