Konferencja o odwadze "Mam MOC"

20.11.2018 / Zamek Topacz / 19 Prelegentów KONFERENCJA O ODWADZE "MAM TĘ MOC" Konferencja dla osób, które chcą wspierać i wdrażać systemowe rozwiązania, by ludzie w firmie mieli odwagę do eksperymentowania, poszukiwania i osiągania ważnych celów. „Mam MOC” spotkanie ludzi, którzy potrafią odnajdywać odwagę do zmian i tych, którzy potrzebują inspiracji, wzmocnienia i nowych sposobów, by realizować to co dla nich ważne. Wyjątkowe wydarzenie, ważny temat, inspirujący Prelegenci i szlachetny cel: całkowity dochód jest przeznaczony dla dzieci chorych na raka z wrocławskiej kliniki Przylądka Nadziei.