Założona w Holandii grupa Wojtka Justyny Wojtek Justyna TreeOh! koncertuje w Polsce. Muzycy odwiedzą m.in. Wrocław i Wałbrzych.

Wojtek Justyna TreeOh! i Poliana Vieira: trasa koncertowa

Wojtek Justyna TreeOh! gra dynamiczny funk-jazz z wielokolorową i różnorodną rytmicznie muzyką świata , sięgając jednocześnie po nowe faktury sonorystyczne. Założony w Holandii zespół Wojtka Justyny, polskiego gitarzysty cenionego za brzmienie i wszechstronność stylistyczną, tworzą wraz z nim muzycy pochodzący z różnych części Europy. Rozpoznawalny charakter muzyce TreeOh! nadają: wybitny basista Daniel Lottersberger z Austrii ze swoim głębokim groove’m a świetnie osadzonymi rytmami dopełniają go Alex Bernath, wytrawny niemiecki perkusista funkowy, i Diogo Carvalho, Portugalczyk, czarodziej dźwięków niepodzielnie panujący nad perkusjonaliami i syntezatorem Mooga. Nad tym wyrazistym i instrumentalnie urozmaiconym gruntem wznoszą się śpiewne i melodyjne gitarowe frazy Wojtka Justyny.Od kilku lat zespół koncertuje w różnych częściach Europy w klubach i na renomowanych festiwalach. Brał udział m. in. w Jazz Festival Delft i State-X New Forms w Holandii, Jazzmeile Thüringen i Jazzahead! w Niemczech oraz w Letnim Festiwalu Jazzowym w Krakowie.Podczas letniej trasy koncertowej 2018 z zespołem Wojtek Justyna TreeOh! jako gość specjalny wystąpi Poliana Vieira, soulowa wokalistka z Portugalii. W jej wielobarwnej muzyce słychać elementy R’n’B, portugalskiego fado i muzyki world charakterystycznej dla Wysp Zielonego Przylądka, skąd wywodzą się jej korzenie. Sześć lat temu Poliana wygrała plebiscyt „Music Matters Award” i otrzymała miano muzycznego ambasadora Rotterdamu. Swoimi nastrojowymi kompozycjami z solowej płyty „Moods", urokliwym głosem i magnetyczną osobowością sceniczną zdobyła sobie tytuł „Soul and Jazz Talent” holenderskiego Radia 6.Wojtek Justyna TreeOh! i Poliana Vieira wystąpią ze specjalnie przygotowanym programem, na który złożą się kompozycje z repertuaru TreeOh!, utwory napisane wspólnie z Polianą oraz jej autorskie piosenki. Ich koncerty wypełnione porywającą muzyką wzbogaconą żywiołowymi improwizacjami i wartkim dialogiem muzycznym dostarczą niezwykłych wrażeń. Spontaniczna interakcja zespołu i wokalistki oraz otwarty kontakt muzyków z publicznością nadają niepowtarzalny klimat ich występom, które na długo pozostają w pamięci.Grupa odwiedzi: 11 lipca Wałbrzych (Klub A'Propos, ul. Wieniawskiego 82, godz. 20, bilety 30 zł w przedsprzedaży, 35 zł w dniu koncertu), 12 lipca Wrocław (Nietota, ul. Kazimierza Wielkiego 50, godz. 21.30), 13 lipca Kędzierzyn-Koźle (Kameleon Jazz Club, ul. Gliwicka 41), 14 lipca Kraków (Teatr Nowy Proxima (ul. Krakowska 41) – Noc Jazzu, 15 lipca Łódź (Fabryka Grohmana, ul. Tymienieckiego, Piknik u Grohmana), 16 lipca Kraków (Harris Piano Jazz Bar, Rynek Główny 28, Summer Jazz Festival, godz. 21.30, bilety 40 zł).