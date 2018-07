W Multikinie już jutro (12 lipca) będzie można obejrzeć koncert zespołu Muse. Koncert "Drones World Tour" można obejrzeć 12 lipca w kinach na całym świecie, w tym we wrocławskim Multikinie. Mamy dla Was jedno podwójne zaproszenie.

Film "Drones World Tour" składa się z materiału zmontowanego z występów podczas trasy koncertowej w 2016 roku. Zawiera największe hity MUSE, takie jak "Psycho", "Madness", "Uprising", "Plug in Baby", "Supermassive Black Hole" i "Knights of Cydonia". Koncertowa superprodukcja jest pełna obłędnych efektów specjalnych, które idealnie uzupełniają pomysłową scenografię występu. Nie zapominajmy o obecności tego, czego oczekują wszyscy fani zespołu - najwyższej jakości dźwięku i obrazu.Oprócz muzyki i wnikliwego spojrzenia na proces twórczy kapeli warto zaznaczyć także obecność w filmie materiałów zarejestrowanych przez autonomiczne drony filmujące widownię, gigantyczne ekrany i wyjątkowy układ laserów LED, które tworzą niesamowity, dystopijny świat."The New York Times" opisał koncert MUSE na żywo jako"Muse: Drones World Tour" zobaczymy 12 lipca 2018 r. o godzinie 20:00 w następujących kinach sieci Multikino: Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Jaworzno, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań 51, Rybnik, Rzeszów, Szczecin, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż Grunwaldzki oraz Zabrze.Bilety są w cenie 26 złotych.Mamy dla Was jedno podwójne zaproszenie. Napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona piosenka zespołu Muse - wygrywa pierwsza osoba, która wyśle maila. Odpowiedź napiszcie w treści maila, a w tytule e-maila wpiszcie "MUSE". Ze zwycięzcą skontaktujemy się również mailowo. Bilety będą do odebrania w kasie kina na nazwisko (trzeba mieć ze sobą dowód osobisty lub legitymację szkolną). Na maile czekamy pod adresem: kinga.czernichowska@gazeta.wroc.pl.