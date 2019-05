Koncert. Muniek i Przyjaciele zagrają w sobotę we Wrocławiu. Przeczytaj szczegóły!

„Nie planujemy żadnego nowego albumu, ani projektu. Po prostu chcemy sobie na luzie pograć w nieco mniejszych, kameralnych salach. Program koncertów będzie wypadkową różnych moich projektów artystycznych, zarówno z repertuaru zespołu T.Love, jak i działań solowych, przedstawimy także kilka nowych pomysłów", mówi Muniek Staszczyk.

Zygmunt Staszczyk, współzałożyciel i lider formacji T.Love, urodził się w 1963 roku w Częstochowie. Tam ukończył IV LO. Kilka lat później został absolwentem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo działał w zespole Atak, przekształconym w Opozycję.

W 1982 roku wraz z Januszem Knorowskim, Dariuszem Zającem i Jackiem Wudeckim założył zespól T.Love.

Do 1987 roku grupa funkcjonowała pod nazwą Teenage Love Alternative. Największe przeboje z tego okresu to "Garaż" (1984), "IV LO" (1985) i "Autobusy i tramwaje" (1988).

W 1989 roku Staszczyk wyjechał do Anglii, a zespół zawiesił działalność. Do Polski wrócił w 1991 roku, reaktywował zespół, w którym ze starego składu pozostał tylko on sam. Udzielał się także m.in. w formacjach Szwagierkolaska i Paul Pavique Movement.

Muniek i Przyjaciele

11 maja 2019 (sobota), godz.19:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław, ul. Karkonoska 10

Bilety po 80 i 95 złotych

eventim.pl, biletin.pl, ebilet.pl