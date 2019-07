Koncert JANUSZA CEDRO w Kątach Wrocławskich!

Będzie to koncert wyjątkowy, bo primo: inaugurujący "LETNIĄ SCENĘ GOKIS" w Kątach Wrocławskich ( koncert odbędzie się w plenerze, w Małym Parku za Gokisem) i secundo: będzie to "KONCERT URODZINOWY", gdyż dokładnie 12 lipca Janusz Cedro obchodzi swoje urodziny.

Na program koncertu składać się będą utwory muzyczne m.in. takich zespołów i wykonawców jak: CZERWONE GITARY, PIOTR SZCZEPANIK, DWA PLUS JEDEN, NIEBIESKO CZARNI, SŁAWA PRZYBYLSKA, CZESŁAW NIEMEN, MICHAJ BURANO, KARIN STANEK, MACIEJ KOSSOWSKI, ANDRZEJ I ELIZA, BREAKOUT, URSZULA SIPIŃSKA, SKALDOWIE...

Aranżacje utworów są bliskie oryginalnym wykonaniom. Na koncertach będzie balladowo, ale też rockandrollowo i z ogniem, bo w końcu były to "złote czasy" rock and rolla. Ale przede wszystkim, co ważne, nie ograniczona jest podczas koncertu ilość wykonywanych refrenów, a każdy koncert to wspaniałe "wspólne śpiewanie z publicznością".