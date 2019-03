Koncert dobroczynny na rzecz Krzysia "Pozytywna Energia 6"

Środki pozyskane na koncercie wspomogą rehabilitację siedmioletniego Krzysia, który walczy z rzadką chorobą genetyczną, jaką jest Zespół Alstroma. Krzyś obecnie jest dzieckiem słabowidzącym, potrzebuje rehabilitacji jak również dużego wsparcia ze strony specjalistów w zakresie edukacji. Choroba niestety postępuje i zawsze prowadzi do całkowitej utraty wzroku. Mogą pojawić się inne problemy pediatryczne takie jak: cukrzyca, częściowa lub całkowita utrata słuchu, astma, zaburzenia pracy wątroby, trzustki, tarczycy, nerek, serca. Chłopiec wymaga ciągłej konsultacji lekarskiej i badań, które przede wszystkim przebiegają poza granicami naszego kraju, w Stanach Zjednoczonych.

Tym razem główną gwiazdą wydarzenia będzie Olga Bończyk- aktorka i wokalistka. Wykona godzinny recital „Piosenki z klasą”.

Drugą niespodzianką koncertu będzie występ Jarosława Jarosa, którego jeszcze niedawno można było podziwiać w duecie z Grzegorzem Halamą. Artysta wykona piosenki liryczne i kabaretowe. Dodamy, że widniejący na plakacie aktor Mateusz Grydlik ze względów zdrowotnych nie może być z nami w dzień koncertu.

Koncert dobroczynny uświetni także iluzjonista Damian Kość, który wykona pokaz iluzji „Imagination Magic”. Jako jedyny iluzjonista został wpisany do Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej.

Artystyczne występy będą przeplatane aukcjami charytatywnymi na rzecz Krzysia. W tym roku organizatorzy pozyskali kilkanaście przedmiotów, w tym zegarki od firmy Time Trend, vouchery na pobyt w Hotelach: Platinum Palace we Wrocławiu, Gołębiewski w Karpaczu i w Hotelu Topacz, czy też w Villi Wernera w Szklarskiej Porębie, vouchery od Firmy Prezent Marzeń, vouchery od Restauracji: Inspiracja, Z nurtem na statku Wratislavia, czy też IL TRAMONTO, bony zakupowe od firmy Niebieszczańscy, kołdra od firmy Tempur, biżuteria od firmy jubilerskiej Savicki czy też upominki od firmy GLOV , upominki od firmy Prymat, zegar wykonany metodą pirografii, stół dębowy od firmy Wolne Meble i czapka od Kamila Stocha.

Ponadto będą do zdobycia inne atrakcyjne gadżety takie jak bilety do Teatru Polskiego we Wrocławiu, vouchery na strzelnicę, do Parku trampolin JumpWorld, kalendarz od WKS Śląsk Wrocław, płyty, piłki, czy też książki z autografami, a także zdjęcie z autografem Piotra Cieszewskiego- zdobywcy m.in. Mount Everest. Warto przed koncertem wrzucić do portfela dodatkowy banknot i wygrywając coś dla siebie, wesprzeć tę akcję charytatywną. Na zakończenie koncertu odbędzie się loteria kilku rzeczy spośród numerów na bilecie.

Aukcje poprowadzą Jarosław Jaros oraz Anna Szmidt i Patryk Kałka z Dolnośląskiej Fundacji Przyjaciele.

Bilety „cegiełki” w cenie 30 zł można nabywać od 20 marca w Hostelu Wroclov przy ul. Wąskiej 5 (Rynek) oraz w dniu koncertu od godziny 13:00 w Domu Kultury ANIMA do samego koncertu i w trakcie jego trwania.

Koncert został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu firm: Galeria DOMAR, La Boca, Wokas, ABi- meble biurowe, Agrema Poland, RG-Group Transport i Spedycja Renata Gęsicka z Czaplinka, Biuro turytyczno-pielgrzymkowe ALFA-TUR, Cito, Bistro Przepis i Restauracja IL TRAMONTO, DD Zabudowy, HEAVEN, Cocer, a także Zelwat. Duże wsparcie otrzymaliśmy także od Pana Kazimierza Ujazdowskiego- Posła do Parlamentu Europejskiego.

KONCERT DOBROCZYNNY NA RZECZ KRZYSIA - POZYTYWNA ENERGIA 6

OLGA BOŃCZYK, JAROSŁAW JAROS, ILUZJONISTA DAMIAN KOŚĆ

6 kwietnia 2019, godzina 17:00

Wrocławski Klub ANIMA, ul. Pilczycka 47