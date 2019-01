Komunikacja miejska na Wszystkich Świętych [LINIE SPECJALNE, TRASY, ROZKŁADY]

Wybierz dzień, by sprawdzić szczegóły funkcjonowania komunikacji miejskiej:

Poniedziałek, 29 października

Wtorek, środa - 30, 31 października

Czwartek - 1 listopada - Wszystkich Świętych

Piątek - 2 listopada

Zobacz też: Dojazd na cmentarze pociągiem - szczegóły

Sprawdź także:

Dojazd na cmentarze własnym samochodem - parkingi, zamknięte ulice [ZMIANY]

Poniedziałek - 29 października 2018 r.

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

Linia 121

W godzinach od 9:00 do 14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.

Linia 146

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie

w Iwinach.

Linia 319

W godzinach od 9:00 do 14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II).

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

Wtorek, środa - 30-31 października 2018 r.

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

Linia 121

W godzinach od 9:00 do 14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.

Linia 146

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie

w Iwinach.

Linia 319

W godzinach od 9:00 do 14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II).

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

Specjalne linie tramwajowe

Linia E1

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa - most Sikorskiego – Podwale -

pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów

Linia kursuje z częstotliwością co 15 minut w godz. 9:00 – 14:00 oraz co 12 minut w godz. 14:00 – 17:00.

Czwartek, 1 listopada 2018

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

Linia N

W godzinach od 8:00 do 20:00 wszystkie kursy do pętli przy ulicy Litewskiej i z powrotem do Petrusewicza będą realizowane przez Cmentarz Kiełczowski.

Linia 118

W godzinach od 8:00 do 20:00 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do pętli Wojnów z częstotliwością co 60 minut.

Linia 123

W godzinach od 9:00 do 18:00 będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut wg specjalnego rozkładu.

Linia 145

W godzinach 8:00 – 20:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od skrzyżowania alei Armii Krajowej i ulicy Bardzkiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Linia 146

W godzinach 8:00 – 20:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie

w Iwinach.

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

Zmiany lokalizacji przystanków:

przystanek tramwajowy nr 10605 „Kleczkowska” w kierunku Osobowic zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Kleczkowską na przystanek autobusowy nr 10705;

przystanek autobusowy nr 23002 „most Osobowicki” zostanie przeniesiony na przystanek autobusowy nr 23102 (przystanek linii 129), natomiast tramwajowy pozostaje bez zmian;

autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Osobowickiego, na ulicy Osobowickiej będą zatrzymywały się tylko na przystanku przy Bramie Głównej Cmentarza Osobowickiego i przy moście Osobowickim.

Autobusy linii specjalnych kursujące w kierunku Mostu Milenijnego będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach w ciągu ulicy Osobowickiej;

na ul. Grabiszyńskiej autobusy jadące w kierunku centrum będą zatrzymywały się na dodatkowym przystanku „Grabiszyńska (cmentarz II)”, zlokalizowanym przy peronie tramwajowym na wysokości drugiej bramy Cmentarza Grabiszyńskiego.

SPECJALNE LINIE TRAMWAJOWE

Linia E1

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa - most Sikorskiego – Podwale -

pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów

Linia E2

Krzyki – Powstańców Śląskich – Świdnicka – pl. Teatralny – Widok – Szewska – Grodzka – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – pl. Teatralny - Świdnicka – Powstańców Śląskich - Krzyki

Linia E3

Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej – Słowiańska – Trzebnicka - pl. Powstańców Wlkp. - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica –

pl. Powstańców Wlkp. – Trzebnicka – Słowiańska – Jedności Narodowej – Nowowiejska – Piastowska – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – Sępolno

Linia E4

Kromera – Kromera – mosty Warszawskie - Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka – Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema - Poniatowskiego - Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – Kromera - Kromera

Linia E5

Biskupin – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy - most Zwierzyniecki – Skłodowskiej Curie – Rondo Reagana – Szczytnicka – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – most Pomorski - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Oławska –

pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka - Rondo Reagana – Skłodowskiej Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy - Wróblewskiego – Olszewskiego – Biskupin

Linia E6

Sępolno – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju - pl. Społeczny – Oławska –

pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów

Oporów - Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego -

pl. Dominikański – Oławska – pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego - Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – Sępolno

Linia E7

Pilczyce – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz)

Grabiszyńska (Cmentarz) - Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – św. Mikołaja - pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – Pilczyce

Linia E8

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska – Gliniana – Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – bł. Czesława - św. Katarzyny – Piaskowa – Grodzka – most Uniwersytecki – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi - Kołłątaja – Peronowa – Borowska – Gliniana – Hubska – Bardzka – Świeradowska - Gaj

Linia E9

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois - Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju –

pl. Społeczny – Kujawska - pl. Wróblewskiego – Pułaskiego – Małachowskiego – Piłsudskiego - Powstańców Śląskich – Hallera – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz)

Grabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – Hallera – Powstańców Śląskich – Piłsudskiego – Małachowskiego – Pułaskiego – pl. Wróblewskiego – Kujawska -

pl. Społeczny – most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Tramwaje linii specjalnych kursują z częstotliwością co 10 minut w godz. 8:00 – 18:00 oraz co 20 minut w godz. 18:00 – 20:00.

SPECJALNE LINIE AUTOBUSOWE

Linia 301

Solidarności – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Rybacka – Zachodnia – Legnicka – Niedźwiedzia – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Dworzec Nadodrze

Dworzec Nadodrze – pl. Staszica - Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Niedźwiedzia – Legnicka – Zachodnia – Rybacka – pl. Solidarności

Linia 307

Jerzmanowo (Cmentarz II) – Jerzmanowska – Żernicka – Zemska - Rogowska – Strzegomska – Klecińska – Grabiszyńska – Oporów

Oporów – Grabiszyńska – Klecińska – Strzegomska - Rogowska – Zemska – Żernicka – Jerzmanowska – Jerzmanowo (Cmentarz II)

Linia 322

Nowy Dwór (pętla) – Rogowska – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Hermanowska - Koszalińska – Bystrzycka – Balonowa – Horbaczewskiego – Rondo Szomańskiego - Orlińskiego – Na Ostatnim Groszu - Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego - Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego - most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Wejherowska – Legnicka - Na Ostatnim Groszu – Orlińskiego – Rondo Szomańskiego - Horbaczewskiego – Balonowa – Bystrzycka – Koszalińska – Hermanowska - Chociebuska – Gubińska – Strzegomska – Rogowska - Nowy Dwór (pętla)

Linia 334

Brochów – Chińska – Centralna – Konduktorska - Buforowa – Bardzka (Cmentarz) – Bardzka - Kamienna – pl. Powstańców Śląskich – Zaporoska – Krucza – Inżynierska - Rondo Woźniaka – Aleja Pracy - Hallera - Grabiszyńska - Grabiszyńska (Cmentarz II)

Grabiszyńska (Cmentarz II) – Grabiszyńska – Hallera – Aleja Pracy – Rondo Woźniaka – Inżynierska – Krucza – Zaporoska – pl. Powstańców Śląskich – Kamienna – Bardzka - Bardzka (Cmentarz) – Buforowa – Konduktorska – Centralna – Chińska - Brochów

Linia 335

Kozanów – Kozanowska – Pilczycka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Grunwaldzka – most Szczytnicki – Kochanowskiego – mosty Jagiellońskie – Brücknera – Krzywoustego – Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich – Krzywoustego – Brücknera – mosty Jagiellońskie – Kochanowskiego - most Szczytnicki – Grunwaldzka – Sienkiewicza - pl. Bema – Drobnera – Dubois – Pomorska - pl. Staszica – Reymonta - most Osobowicki – Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Pilczycka – Kozanowska – Kozanów

Linia 336

Grabiszyńska (Cmentarz II) – Grabiszyńska – Klecińska – Gądowianka – Na Ostatnim Groszu – Legnicka – Wejherowska – Popowicka – Milenijna - most Milenijny – Osobowicka - Cmentarz Osobowicki - Osobowicka – Bałtycka – Kamieńskiego – Kamieńskiego (pętla)

Kamieńskiego (pętla) – Kamieńskiego - Bałtycka - Osobowicka – Cmentarz Osobowicki – Osobowicka - most Milenijny – Milenijna - Popowicka – Wejherowska – Legnicka - Na Ostatnim Groszu – Gądowianka – Klecińska – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz II)

Linia 350

Pawłowice (Widawska) – Widawska – Pawłowicka – Azaliowa - Przedwiośnie – Bora-Komorowskiego – Irkucka – Królewska - Osiedle Sobieskiego – Królewska – Wilanowska – Jana III Sobieskiego – Dobroszycka - Bierutowska - Rondo Lotników Polskich – ks. Stanety - Gorlicka – Litewska – Żmudzka - Kiełczowska – Kiełczowska Cmentarz

Kiełczowska Cmentarz – Kiełczowska – Żmudzka – Litewska – Gorlicka – ks. Stanety - Rondo Lotników Polskich – Bierutowska - Jana III Sobieskiego – Wilanowska – Królewska – Osiedle Sobieskiego – Królewska – Irkucka – Bora-Komorowskiego – Przedwiośnie – Starodębowa - Pawłowicka – Widawska – Pawłowice (Widawska)

Linie 301, 307, 322, 334, 335, 336, 350 kursują z częstotliwością co 15 minut w godz. 8:00 – 18:00 oraz co 30 minut w godz. 18:00 – 20:00.

Piątek, 2 listopada 2018 r.

Linia A

Dodatkowo zatrzymuje się na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II).

Linia 121

W godzinach od 9:00 do 14:00 linia będzie kursowała z częstotliwością co 15 minut.

Linia 146

W godzinach 9:00 – 17:00 wszystkie kursy zostaną przedłużone w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do pętli na rondzie w Iwinach.

Linia 319

W godzinach od 9:00 do 14:00 utrzymane zostaną kursy w obu kierunkach na trasie Kamieńskiego (pętla) – Grabiszyńska (Cmentarz II).

Zmiana statusu przystanku:

Przystanek autobusowy „Bardzka (Cmentarz)” nr 21135 i 21136 dla wszystkich dziennych linii autobusowych posiada status przystanku stałego.

SPECJALNE LINIE TRAMWAJOWE

Linia E1

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale - most Sikorskiego – Mostowa - Jagiełły – most Mieszczański – Dubois - Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – most Osobowicki – Osobowicka - Osobowice

Osobowice – Osobowicka – most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Dubois – most Mieszczański – Jagiełły – Mostowa - most Sikorskiego – Podwale - pl. Jana Pawła II – Podwale – Piłsudskiego – pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów

Linia kursuje z częstotliwością co 15 minut w godz. 9:00 – 14:00 oraz co 12 minut w godz. 14:00 – 17:00.

KOMUNIKACJA KOLEJOWA

Do Cmentarza Osobowickiego można dojechać pociągiem do stacji Wrocław Różanka.

Do Cmentarza Grabiszyńskiego można dojechać pociągiem do stacji Wrocław Grabiszyn.

Posiadając bilet okresowy zakodowany na URBANCARD lub legitymacji studenckiej:

- imienny na wszystkie linie i wszystkie linie normalne

- na okaziciela na wszystkie linie i wszystkie linie normalne oraz bilety czasowe:

- 24-godzinne;

- 48-godzinne;

- 72-godzinne;

- 168-godzinne

można podróżować bez dodatkowych opłat wszystkimi pociągami Regio spółki Przewozy Regionalne i pociągami osobowymi spółki Koleje Dolnośląskie na terenie miasta Wrocławia.

