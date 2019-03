Kompetentni pod opieką Polskiej Miedzi

Dolnośląski Koncern stawia na rozwój wykwalifikowanej kadry i wspiera swoich przyszłych pracowników już na etapie nauki w szkole zawodowej lub technikum.

KGHM Polska Miedź S.A. w 2018 roku w ramach projektu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu zawodowym” rozpoczęła współpracę ze szkołami z powiatów: legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego i bolesławieckiego. Projekt jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KGHM wspólnie ze szkołami realizuje działania w obszarze kształtowania programów nauczania. W wyniku tej współpracy zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody uwzględniające specyfikę wydobywania kopalin innych niż węgiel kamienny: technik i górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel. Dodatkowo, dzięki projektowi, rozszerzane są zadania z zakresu i form praktycznej nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy, pozyskiwania przez uczniów uprawnień kwalifikacyjnych, doradztwa zawodowego i motywowania uczniów oraz dostarczania nauczycielom aktualnej wiedzy z zakresu wykorzystywanej technologi.

- W ramach projektu, KGHM objął patronatem klasy kształcące w zawodach górniczych, a od przyszłego roku również w zawodach elektrycznych, ponieważ właśnie uruchamiamy nabór do takich klas - mówi Monika Gazda, wiceprezes Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr. - Pozwoli nam to na stworzenie dodatkowej oferty aktualizującej wiedzę techniczną - górniczą nauczycieli, doposażenie pracowni oraz przygotowanie ciekawej oferty dla naszych uczniów, związanej z zajęciami dodatkowymi, wizytami w KGHM i spotkaniami z fachowcami.

Projekt oferuje uczniom klas patronackich przede wszystkim pomoc merytoryczną pracowników spółki, materiały dydaktyczne oraz praktyki i stypendia. Te mają zachęcić młodych ludzi do wnikliwej i efektywnej pracy, bowiem na zastrzyk gotówki z KGHM liczyć będą mogli jedynie najlepsi. Kto będzie miał szansę na stypendium? Uczniowie z najlepszymi średnimi ocen w danej grupie i oceną przynajmniej dobrą z zachowania.

Oprócz stypendiów, Polska Miedź zachęca również młodzież do udziału w warsztatach z rozwijania umiejętności interpersonalnych i odbywania wizyt zawodoznawczych. A najzdolniejsi będą mieli szansę wziąć udział w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. dla swoich pracowników.

- Kiedyś działał fantastyczny program adaptacji zawodowej absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie. Skierowany był do najlepszych uczniów. Ich wiedza i umiejętności były sprawdzane przez wykwalifikowanych specjalistów. Jeżeli taki uczeń przeszedł pierwsze testy pozytywnie, dostawał propozycję stażu. Obecne działania to krok w dobrą stronę - mówi Dariusz Tomaszewski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Bolesława Krupińskiego w Lubinie.

Dyrektor przyznaje, że gdy uczeń na początku nauki w technikum lub szkole zawodowej dostanie jasną informację, że za dobre wyniki i zaangażowanie czeka go nagroda w postaci przyjęcia choćby na staż, wtedy wszystkie strony tego układu wygrają. KGHM zyska zmotywowanego i lojalnego absolwenta, szkoła kształci ucznia ukierunkowanego na sukces, a sam uczeń wygrywa, bo jego nauce nadaje się realny cel.

KGHM to jednak nie tylko wydobycie i ciężka praca, ale też pasje i pomoc potrzebującym. Dlatego też Polska Miedź zachęca młodych i ambitnych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu Spółki poprzez udział w zawodach sportowych, konferencjach naukowych czy współdziałania w ramach wolontariatu KGHM.

Stefania Kramarzewska, dyrektorka Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie wspiera projekt i nie ukrywa, że w zagłębiu miedziowym ważne są tradycje rodzinne.

- Nasi uczniowie są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie. Długo czekali na takie wsparcie i jestem przekonana, że będzie ono motywować ich do pracy - mówi. - W Głogowie, gdzie jednym z większych zakładów pracy jest właśnie Huta Miedzi, zainteresowanie pracą w zawodzie hutnika jest bardzo duże. Wynika to po części z tradycji rodzinnych, bo nasi uczniowie to w zdecydowanej większości dzieci hutników, ale też z faktu, że zdobycie zawodu hutnika ułatwia znalezienie pracy w spółce gwarantującej rozwój zawodowy.

Z kolei nauczyciele, którzy biorą udział w projekcie ze strony KGHM mogą liczyć m.in. na wizyty zawodoznawcze w zakładach należących do Polskiej Miedzi, refundację udziału w konferencjach, szkoleniach, kursach i innych inicjatywach edukacyjnych mających wpływ na rozwój zawodowy nauczyciela i współpracę przy opracowaniu materiałów dydaktycznych.

- Dostosowanie obszaru edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego do potrzeb KGHM Polska Miedź to główny cel współpracy w ramach tego programu. Daje on korzyści obydwu stronom: uczniowie zdobędą cenne kompetencje, a my zyskamy pracowników, którzy po ukończeniu szkoły będą gotowi podjąć pracę w KGHM - mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM. - Plany kadrowe są spójne z naszą strategią. Chcemy stabilizować produkcję w Polsce i zwiększać za granicą. Edukacja młodzieży to dla naszej firmy bardzo ważny temat, ponieważ dzisiaj szukamy specjalistów z unikalnymi kompetencjami.

Za osiągnięcia w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi KGHM został wyróżniony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Dyplom wiceprezesowi Adamowi Bugajczykowi wręczyła Minister Edukacji Anna Zalewska podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego w Wałbrzychu.