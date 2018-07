Daje ciepło, ale też wytwarza przytulną atmosferę. Do niedawna z wyciągnąć się przed kominkiem mogli tylko posiadacze domów, teraz jednak, dzięki nowym technologiom, z tej przyjemności nie muszą rezygnować posiadacze mieszkań w bloku. Jak to możliwe? Ciąg dalszy tekstu poniżej.

Po pierwsze, najmniej problemów z montażem kominka będziemy mieli, jeśli zdecydujemy się na niego już na etapie projektowania domu, a przynajmniej przed rozpoczęciem budowy. Znając rodzaj i wielkość kominka, a zwłaszcza wiedząc, w którym miejscu ma stanąć, można w razie potrzeby odpowiednio wzmocnić fundament lub strop, wykonać niepalną posadzkę, a przede wszystkim wznieść komin o właściwych wymiarach.Trzeba też pamiętać, że w pomieszczeniu z kominkiem powinna być kratka wentylacyjna wywiewna. Zapewnienie prawidłowej wentylacji w pomieszczeniu, w którym jej od początku nie zaplanowano, stanowi później nie lada problem.Jeśli znamy przeznaczenie kominka, powinniśmy przy pomocy fachowców wybrać odpowiedni wkład kominkowy i metodę rozprowadzania ciepła. Do wyboru mamy wkład z systemem DGP, czyli instalację dystrybucji gorącego powietrza, kominki z turbiną oraz kominki z płaszczem wodnym. Każde z nich mają swoje wady i zalety. Wkład z systemem DGP nie potrzebuje dodatkowego zasilania, ponieważ działa na zasadzie naturalnego zjawiska konwekcji. Jednak należy użyć do niego wysokiej jakości przewodów i ich przeprowadzenia, tak by wyeliminować straty ciepła. Z kolei kominki z turbiną działają podobnie, co z systemem DGP. W nich jednak ruch powietrza wymusza turbina, a ona potrzebuje zasilania elektrycznego.Coraz popularniejszym rozwiązaniem są kominki z płaszczem wodnym. Są one o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ są połączone z centralnym ogrzewaniem. A to wymaga zastosowania między innymi odpowiednich zabezpieczeń, zasilacz awaryjny, który będzie zasilał pompę w razie awarii normalnego zasilania, a także wymiennik ciepła. Jego zaletą jest jednak nie tylko komfortowy sposób ogrzewania domu, ale też podgrzewanie wody użytkowej. Koszty, jakie ponosi się podczas instalacji danych kominków przemawiają również za ich funkcją. Jeśli wybraliśmy droższą wersję z kominkiem z płaszczem wodnym, najrozsądniej będzie z niego po prostu korzystać, a nie zostawiać tylko od okazji.Mieszkańcy bloków mają do wyboru m.in. biokominki, które są one zupełnie nieszkodliwe dla środowiska, ponieważ wytwarzają wyłącznie ciepło, parę wodną oraz dwutlenek węgla , którego ilość porównywalna jest do tej wydychanej przez każdego człowieka. Ponadto, biokominki sprawdzają się doskonale jako nawilżacz powietrza, co szczególnie przyda się podczas zim.Innym wariantem jest kominek elektryczny, który również nie potrzebują przewodów spalinowych ani komina i można montować je bez ograniczeń w domach, blokach i biurach. Nie mają jednak prawdziwego ognia, a tylko jego imitację, dzięki systemowi żarówek. Kominek elektryczny jest jednak tańszy w użytkowaniu niż biokominek.Można go też bardzo szybko włączyć i wyłączyć, a także regulować pilotem moc ognia, efekty płomienia, jego jasność, etc. Dużą zaletą owej opcji jest brak potrzeby pamiętania o dokupowaniu biopaliwa, które niezbędne jest do działania biokominków.