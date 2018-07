W tym roku na Festiwalu Kolory Muzyki wystąpią Sarsa, Cleo oraz Kasia Kowalska. Wydarzenie zaplanowano, tak jak w poprzednim roku, na przełom lipca i sierpnia. Koncertów wysłuchamy na ulicy Strażackiej przy CFK Zorza. Szczegóły w artykule poniżej.

Festiwal Kolory Muzyki to wydarzenie, które zastąpiło Dni Chełma. Co prawda festiwal trwa już od 20 lipca 2018 r., ale największe atrakcje są jeszcze przed nami. Warto wyczekiwać bowiem koncertów głównych gwiazd, czyli Sarsy, Cleo i Kasi Kowalskiej.Kasia Kowalska wystąpi 27 lipca 2018 r. i będzie promować swój najnowszy album zatytułowany AYA. Piosenkarka jest w gronie artystów z największą ilością sprzedanych płyt w Polsce.Koncert Cleo zaplanowano na 3 sierpnia. Artystka odkryta przez producenta muzycznego Donatana, reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2014 roku. Znana jest z takich hitów jak "Eva", "Łowcy gwiazd" czy "My Słowianie" – wszystkie te piosenki osiągnęły wiele milionów wyświetleń serwisie Youtube.Sarsa zaprezentuje się w Chełmie 4 sierpnia. Marta Markiewicz, to artystka której debiutancki album został wydany w 2015 roku i szybko osiągnął status platynowej płyty. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, płyta "Zapomnij mi" była jednym z głośniejszych i bardziej osobliwych debiutów ostatnich lat. Z kolei dziennikarze muzyczni uznali wokalistkę za prekursorkę nowego polskiego popu.