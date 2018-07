Chodzenie na fitness czy jogę stało się modne, a każda moda związana z ruchem i sportem godna jest naśladowania. W salach ćwiczeń można jednak zauważyć nie tylko tłok, ale także dodatkowy trend - legginsy we wszystkim kolorach tęczy. Te ściśle przylegające do ciała, cienkie spodnie to idealny strój do ćwiczeń. Pięknie podkreśla nogi, ale także nie przeszkadza nawet podczas intensywnego treningu, zapewnia przewiewność i do tego znakomicie poprawia nastrój.

Wzorów legginsów jest bez liku i tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie kolory kochamy i który wzór wpadnie nam w oko. Na pewno najmodniejsze są modele w bardzo soczystych, wyrazistych i widocznych z daleka kolorach, zwłaszcza wśród pań, które w legginsach biegają. Mocny róż, ostry żółty i pomarańczowy albo agresywna zieleń i to w różnych, niegdyś kontrowersyjnych zestawieniach to te najmodniejsze, najbardziej szalone. Zestawione z czarnym lub biały topem wyglądają fantastycznie na każdej ścieżce do biegania, w siłowni i w sali do jogi.Nie powinnyśmy więc unikać intensywnych barw i kontrastowych zestawień.W kolorowych legginsach barwy zwykle płynnie się przenikają. Wzory ułożone są w paski, w geometryczne figury, w abstrakcje. Na legginsach znaleźć można też postacie z bajek, zwierzęta, nawet tak mityczne, jak jednorożce. Są także kropki, gwiazdy, elipsy. Niezwykle modne są wzory, które kojarzą się z obrazem z kalejdoskopu, a także legginsy ze wzorami 3D. Im ciekawiej, bardziej kolorowo i pomysłowo, tym lepiej, a legginsy takie tak zachwyciły świat, że moda na nie wychodzi też poza sale do ćwiczeń. W kolorowych legginsach z dopasowaną, gładką bluzą można wyskoczyć nawet na kawę do ulubionej kawiarni czy na sałatkę po treningu.Legginsy galaxy to ubranie we wzór przypominający nocne niebo. Są na nim gwiazdy, planety, jest droga mleczna czy odległe wszechświaty. Wszystko to oczywiście w najmodniejszych, intensywnych barwach. To obecnie jedne z najmodniejszych legginsów, które nosi się na całym świecie. Wzór ten pokochały zarówno biegaczki, miłośniczki fitnessu, jak i jogi. Jeśli chcemy być modne, to przynajmniej jedna para galaxy powinna znaleźć się w naszych szafach. Kolorowe legginsy sportowe dostępne są w dwóch podstawowych długościach: do kostek i ¾. To, jakie wybierzemy, zależy tylko od naszego trybu życia i potrzeb. Długie legginsy świetnie sprawdzają się zimą i w sytuacjach, kiedy do sali sportowej wchodzimy już przebrane w strój i w drodze z samochodu nie chcemy zmarznąć. Legginsy ¾ to znakomite rozwiązanie na lato, kiedy jest faktycznie gorąco i chcemy nieco odsłonić swoje ładne łydki. Posiadanie dwóch par legginsów, krótkich i długich, nie jest jednak problemem. Są tak zwiewne, że gdy się je zwinie i schowa do szafy, nie zajmują w niej w ogóle miejsca. Można więc każdego dnia wybrać takie, które sprawdzą się najlepiej.Wydawać by się mogło, że skoro ćwiczymy w legginsach, to wygląd nie ma wielkiego znaczenia. Jednak panie chcą świetnie prezentować się nawet wtedy, kiedy pot cieknie im z czoła i przez wiele minut utrzymują niesamowicie skomplikowaną pozycję. Dlatego, kiedy wybieramy legginsy, nie możemy zapominać o zasadach, które pozwolą wyglądać w nich po prostu dobrze. Bardzo ważnym aspektem jest rozmiar. Chociaż legginsy to ubranie elastyczne, które znakomicie dopasowuje się do sylwetki, to jednak dobrze, jeśli są one niezbyt obcisłe, ani zbyt luźne.Każda taka konfiguracja wygląda po prostu nieelegancko i podczas ćwiczeń może okazać się nie do zniesienia. Kupując legginsy, trzeba więc sprawdzić dokładnie wymiary swoje i kupowanego ubrania. W sali ćwiczeń do legginsów założyć można top albo nieco dłuższą tunikę, która zakryje pupę. Jednak poza salą ćwiczeń, trzeba zwrócić większą uwagę na dopasowanie góry do legginsów. Jeśli zależy nam na ukryciu szerszych bioder, znakomicie sprawdzi się dłuższa, gładka koszula, a w chłodne dni sweter. Taki dodatek ukryje niedoskonałości sylwetki, a kolorowe legginsy zwrócą uwagę na wyjątkowe nogi. Tak naprawdę niewiele kobiet może sobie pozwolić na założenie do legginsów krótkiej koszulki. Jeśli jednak jesteś wysoka i szczupła, rób to bez obaw. Poza salą gimnastyczną można pokusić się także o założenie butów na obcasie, a wtedy nogi będą wyglądały na szczuplejsze, bardziej smukłe.sportowe w połączeniu z czarną ramoneską i motocyklowymi butami staną się strojem nieco drapieżnym i idealnym na wizytę w pubie. Przede wszystkim jednak to strój sportowy, dlatego najlepiej prezentuje się z modną, gładką bluzą z kapturem, z trampkami, snickersami albo miękkimi balerinami.Zarówno kolorowe legginsy sportowe, jak i wygodne getry dla dzieci, powinny być nieprześwitujące i trwałe. W sklepie, który specjalizuje się w sprzedaży legginsów produkowanych w Polsce, można kupić takie produkty, które spełniają wszystkie wymagania: są bajecznie kolorowe, zapewniają skórze oddychanie, dostępne są w wielu rozmiarach. Takie produkty znajdziesz w sklepie BRIGHT BOHO. Dostępne w ofercie tego sklepu kolorowe legginsy świetnie dopełnią stylizację odpowiednią na salę gimnastyczną, jak i na wyjście z przyjaciółmi.