Kolejny odcinek S3 otwarty. Z Wrocławia nad morze coraz szybciej

Droga ekspresowa S3 to dla mieszkańców Dolnego Śląska jedna z najważniejszych tras. I to nie tylko z powodu usprawnienia tranzytu. W okresie letnim to jedna z głównych dróg prowadzących nad Bałtyk. Gdy będzie ukończona, podróż na plażę potrwa nieco ponad 3 godziny. Droga ekspresowa S3 będzie też częścią międzynarodowego tunelu komunikacyjnego łączącego Bałtyk z Chorwacją.

W sumie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowoych i Autostrad oddała już kierowcom do użytku ponad 100 km drogi S3 w województwach lubuskim i dolnośląskim. Kierowcy od trzech dni mogą już jeździć kolejnym fragmentem drogi ekspresowej S3, pomiędzy węzłami Zielona Góra Północ a Niedoradz.

Między Szczecinem a Świnoujściem w realizacji jest obecnie ponad 40 km trasy na odcinkach Brzozowo – Miękowo i Miękowo – Rzęśnica, roboty budowlane na tych odcinkach ruszą wiosną przyszłego roku, a ich zakończenie nastąpi w 2021 roku. W przygotowaniu jest ostatni fragment S3 w województwie zachodniopomorskim - Świnoujście – Troszyn o długości 33 km. W przyszłym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację tego odcinka.

W województwie dolnośląskim, jedynie poza ok. 14-kilometrowym odcinkiem w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ, trasa została już udostępniona do ruchu. Wykonawca tego odcinka deklaruje, że do końca 2018 r. planuje uzyskać przejezdność, jednak postęp prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Oddanie tego fragmentu pozwoli dojechać z północy aż za autostradę A4 do Bolkowa. Co ważne, na projekt i budowę pozostałego fragmentu trasy, do granicy z Czechami, umowa została już podpisana. Projektowany obecnie fragment przebiega przez pasmo Gór Wałbrzyskich m.in. w dwóch tunelach. Jeden z nich będzie miał długość ok. 2300 m, natomiast drugi ok. 320 m.

W 2023 roku przejedziemy całą, blisko 500-kilometrową trasą S3 od Świnoujścia do granicy z Czechami. 17 października Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na projekt i budowę dwóch ostatnich odcinków tej trasy o łącznej długości 31,5 km, od Bolkowa do granicy z Republiką Czeską w okolicy Lubawki. Droga ekspresowa S3 połączy się z czeską autostradą D11.