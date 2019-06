Kolejny handlarz narkotyków zniknął z wrocławskich ulic. Wpadł na Ołbinie

Policjanci patrolując rejon Ołbina, zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę. Postanowili go obserwować. Nie musieli długo czekać. Niczego nieświadomy mężczyzna zaczął w pewnym momencie skręcać "jointa". Wtedy też mundurowi wkroczyli.

W czasie przeszukania młodego wrocławianina, wywiadowcy ujawnili przy nim 5 opakowań z przygotowanymi porcjami marihuany. 22-latek przyznał się policjantom, do wprowadzania na rynek substancji odurzających.

Policjanci przeszukali również mieszkanie mężczyzny, w którym miał przygotowane większe ilości nie tylko suszu roślinnego, ale również innych narkotyków.

Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 350 porcji handlowych narkotyków, wagę elektroniczną służącą do przestępczego procederu oraz ponad 5000 złotych, które prawdopodobnie uzyskał ze sprzedaży substancji psychoaktywnych.

Podczas czynności mężczyzna oznajmił, że handel narkotykami to dodatek do jego legalnej pracy. Uskarżał się policjantom, że jego praca jest tak mało płatna, że musi jakoś dorabiać do pensji.