Kolejna edycja Metal Mine Festival w Wałbrzychu już w sobotę 25 sierpnia. Wielka muzyczna impreza, przygotowywana od 2016 roku z myślą o fanach ciężkiego rockowego brzmienia, odbędzie się tradycyjnie w niezwykłym miejscu – Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (otwarcie bram zaplanowano na godz. 15).

Zapowiada się bardzo interesująco. Niezwykła sceneria, świetne nagłośnienie, a na scenie przez kilka godzina naprawdę świetne kapele. Podczas tegorocznego, trzeciego, Metal Mine Festival wystąpią: Decapitated, The Haunted, KAT&Roman Kostrzewski, Azarath, Hypnos, Divine Chaos, Mord’a’Stigmata, Slaves of Evil, Mentor, Lolitas Masturbate.





Bilety na Metal Mine Festival kupować można

Sprzedaż biletów na Metal Mine dostępna jest w systemie Ticketmaster, oraz sklepach EMPiK.

Ceny biletów:

75 zł do 18 sierpnia

80 zł od 19 sierpnia

Bilety w systemie Ticketmaster można zakupić pod linkiem:

https://www.ticketmaster.pl/artist/metal-mine-festival-bilety/997917



Można już kupować także bilety kolekcjonerskie na Metal Mine Ferstival 2018. Dostępne są w punktach:

Wałbrzych – Stara Kopalnia, kasy Welcome Center

Wałbrzych – Pasaż Tesco, Biuro Usług Turystycznych Jolka

Wałbrzych – Kiosk z prasą Piaskowa Góra (obok WOK-u)

Wrocław – Rock Shop – Rynek, D.H. Feniks, IV Piętro – prawa strona.

Jelenia Góra – Paweł Drankowski (DEMO) ul. Cieplicka 107/7 tel. 601427473



